Terapeutyczny koncert „Spotkanie Bohaterów i Bohaterek BCO” w wykonaniu m.in. studentów UMFC

26 lutego, 2025

Próba przed koncertem „Spotkanie bohaterów i bohaterek BCO", fot. Hanna Kość

Białostockie Centrum Onkologii ponownie łączy siły z białostocką filią Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i organizują „Spotkanie Bohaterów i Bohaterek BCO”. To wyjątkowy koncert symfoniczny z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem i Światowego Dnia Chorego, który ma terapeutyczny charakter.

Koncert skierowany jest do pacjentów, którzy każdego dnia walczą z chorobą, i dla tych, którzy ich wspierają, czyli personelu szpitala.

– My chcemy nie tylko leczyć, nie tylko diagnozować szybko pacjentów, ale chcemy również dawać dostęp do różnych inicjatyw, które pomagają tym pacjentom przejść przez cały proces. I po raz trzeci możemy już spotkać się i wysłuchać koncertu, spędzić wspólnie czas, oddać się innym emocjom niż tym, które pokonujemy na co dzień – mówi dr nauk o zdrowie Elżbieta Potentas, dyrektor ds. koordynacji Białostockiego Centrum Onkologii.

Na koncercie będzie można usłyszeć śpiewającą mezzosopranem Elżbietę Wróblewską i instrumentalistów: Annę Kamińską – fortepian, Klaudiusz Barana – bandoneon oraz Maksymilian Sierański – trąbka. Wystąpi także orkiestra i chór składająca się ze studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod batutą Macieja Tomasiewicza z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

– Z jednej strony mamy utwory, które są bardzo uznane już właściwie w kanonie muzyki symfonicznej, czyli mamy uwerturę Beethovena „Egmont”, bardzo poważną. Z drugiej strony mamy ukłon też do młodych artystów, bo wystąpi laureat konkursu Finalis i artyści związani z filią w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego, zarówno chór, jak i orkiestra, który wykona taki i poważny i niepoważny do końca utwór „Misa a Buenos Aires”. Misa kojarzy nam się z czymś bardzo poważnym, a z drugiej strony jest ona wpisana w konwencję tanga – zapowiada dyrygent Maciej Tomasiewicz z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

„Spotkanie Bohaterów i Bohaterek BCO” odbędzie się w piątek o 19:00 w filharmonii przy Podleśnej. Bezpłatne wejściówki można rezerwować telefonicznie pod numerem: 85 6784296. (hk)