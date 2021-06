Ten weekend należeć będzie do biegaczy. Zbliża się 8. PKO Białystok Półmaraton

Czerwiec 15, 2021

Białystok znowu opanują biegacze. W ten weekend (19-20.06) na ulicach miasta rozgrywany będzie ósmy już PKO Białystok Półmaraton. Półmaraton po raz pierwszy odbędzie się późnym wieczorem.

Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu, ale jak mówi prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, zawody to ogromna promocja miasta.

– Na całym świecie biega się półmaratony, maratony. Jest moda na bieganie, moda na zdrowy styl życia. Dla miasta, w którym się to odbywa, to jest ogromna promocja. Przyjedzie dużo osób, jest to też okazja do biznesu dla lokalnych przedsiębiorców – mówił prezydent.

Biegacze będą mogli wystartować na dystansie 5 km lub ponad 21 km.

W półmaratonie może wziąć udział maksymalnie 2,5 tys. osób. Tyle prawie już jest na liście startowej.

Uczestnicy wystartują z okolic Pałacu Branickich, będą biegli po ulicach centrum Białegostoku, pokonają dwie pętle i skończą zmagania na Rynku Kościuszki, przy samym Ratuszu. Będą startowali w kilku grupach, a pierwsza z nich – o godz. 20.00.

Wszyscy zainteresowani mają szansę dołączyć do zawodów także wirtualnie.

– Pandemia nauczyła nas tego, że można brać udział w PKO Białystok Półmaratonie nie tylko startując w Białymstoku, ale również na całym świecie. Dlatego 19 czerwca ruszy bieg i w Białymstoku, i na całym świecie. Zawodnicy do biegu wirtualnego również się zgłaszają – mówi prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.

Ta największa w Polsce Wschodniej impreza biegowa powraca po roku przerwy.

PKO Białystok Półmaraton szczyci się tytułem Najlepszego Półmaratonu w Polsce oraz Najlepszego Biegu Masowego w Polsce. Wyboru tego dokonali sami biegacze, na łamach największego portalu o tematyce biegowej MaratonyPolskie.pl. (mt)