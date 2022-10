„Ten, który słyszy śmierć” – seans filmu „Orzeł. Ostatni patrol” i spotkanie z Adamem Woronowiczem

Październik 18, 2022

Spotkanie z Adamem Woronowiczem po seansie filmu „Orzeł. Ostatni patrol”, fot. Hanna Kość Spotkanie z Adamem Woronowiczem po seansie filmu „Orzeł. Ostatni patrol”, fot. Hanna Kość

Uczniowie białostockich szkół obejrzeli film pt.: „Orzeł. Ostatni patrol” w reżyserii Jacka Bławata. Film zdobył Złote Lwy w kategorii najlepszy reżyser, najlepsza charakteryzacja, najlepszy dźwięk oraz najlepszy montaż na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Po seansie było spotkanie z aktorem pochodzącym z Białegostoku Adamem Woronowiczem, który zagrał bosmana Henryka Koteckiego.

– To jest legenda ostatniego patrolu. Patrolu, z którego okręt nie wrócił, nie wiadomo co się stało. Są różne hipotezy. Prawdopodobnie został zatopiony przez brytyjskie lotnictwo, pomylono go z U-botem. Moja postać to bosman, czyli radiooperator. To ten który słyszy śmierć. Radiooperator na okręcie podwodnym był cały czas na nasłuchu. Zawsze ktoś musiał być na służbie – mówi Adam Woronowicz.

Większości uczniów film się podobał. Zauważali efekty wizualne, ujęcia kręcona z bardzo bliska, oraz różnicę pomiędzy zdjęciami z wnętrza okrętu, a statkiem płynącym pod wodą.

We wtorek (18.10) o 17:30 jest pokaz filmu w Kinie Helios ALFA, po którym również odbędzie się rozmowa z Adamem Woronowiczem. (hk)

Po seansie filmu „Orzeł. Ostatni patrol” z uczniami białostockich szkół rozmawiała Hanna Kość: