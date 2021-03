Teatr Dramatyczny z ministerialnymi dotacjami na działania edukacyjne i promocyjne

Marzec 30, 2021

„Kierunek Erywań” oraz warsztaty „Teatr – Lubię to! Sezon 3” – to dwa projekty, które zrealizuje Teatr Dramatyczny w Białymstoku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury. W sumie instytucja pozyskała 134 tysiące złotych.

Działanie pod hasłem: „Kierunek Erywań” odbędzie się jesienią w stolicy Armenii, w ramach programu ‚Promocja kultury polskiej za granicą’. Teatr zaprezentuje dwa spektakle: „Błoto” oraz „Treny”.

Druga inicjatywa „Teatr – Lubię to!”, to zajęcia dla nauczycieli.

– Dzięki otrzymanej dotacji ponownie będziemy mogli zaprosić do teatru nauczycieli i pomóc im rozwijać ich umiejętności oraz kompetencje w zakresie przygotowywania lekcji szkolnych, przy wykorzystaniu różnorodnych nieszablonowych metod pedagogiczno-teatralnych. Co roku staramy się urozmaicać program i dopasowywać go do wskazówek i potrzeb pedagogów. Cieszymy się, że w tym roku nasz pomysł znowu zyskał przychylność oceniających, ponieważ warsztaty „Tatr – Lubię to!” to już jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych Teatru Dramatycznego – mówi zastępca dyrektora Martyna Faustyna Zaniewska.

Warsztaty zaplanowane są na jesień. (ea/mc)