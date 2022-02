Teatr Dramatyczny w Białymstoku pokaże znowu spektakl „Za wolność, byś wolny był”

Luty 15, 2022

fot. Bartek Warzecha/Teatr Dramatyczny w Białymstoku fot. Bartek Warzecha/Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Sztuka „Za wolność, byś wolny był” wraca do repertuaru Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Pierwsze w tym roku spektakle zostaną wystawione w nadchodzący weekend (19-20.02) o 19.00 w Kinie Ton.

Widowisko sceniczne „Za wolność, byś wolny był” przybliża historię wprowadzenia stanu wojennego i powstania „Solidarności”. W przedstawieniu wykorzystano fragmenty wierszy Stanisława Barańczaka oraz filmów dokumentalnych, a przede wszystkim wspomnienia członków regionalnej „Solidarności”.

– Wyzwaniem, które stoi przed każdym z nas, jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach stanu wojennego. By przypomnieć tamte wydarzenia, zapraszamy na widowisko sceniczne „Za wolność, byś wolny był”. Przygotowany przez nasz Teatr spektakl jest o tyle ważny, gdyż odnosi się do kontekstu białostockiego. W przedstawieniu są zawarte materiały archiwalne: ogólnopolskie, a nawet i światowe, a także mające związek z regionalną „Solidarnością”. Przedstawienie dedykujemy szczególnie młodemu pokoleniu, by zapoznało się z nieodległą historią, która zdarzyła się naprawdę – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Przedstawienie powstało we współpracy z Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. (mt)