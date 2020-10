Październik 19, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Mimo starań i przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku nie udało się uniknąć zakażenia koronawirusem.

W związku z tym placówka odwołała spektakle zaplanowane do 25 października.

Wszystkie bilety kupione na wydarzenia, które miały odbyć się w tym czasie, będzie można zwrócić w kasie teatru, od wtorku do soboty w godz. od 14:00 do 20:00 oraz w niedziele od godz. 16:00 do 20:00. (ea/mc)