Teatr Dramatyczny. Jubileusz „Zapisków oficera Armii Czerwonej”

Marzec 2, 2022

źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Mija 30 lat od pierwszego wystawienia monodramu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Przez wszystkie te lata rolę tę odgrywał Krzysztof Ławniczak.

– To niebywały sukces, że wystawiamy ten spektakl tak długo, a dokładnie od 29 lutego 1992 roku (wtedy właśnie odbyła się premiera). Jest to dla nas powód do dumy, ponieważ monodram chętnie oglądają zarówno młodsi, jak i starsi widzowie. Dlatego życzę Panu Krzysztofowi kolejnych sukcesów i następnego jubileuszu – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Postać młodszego lejtnanta Michaiła Zubowa jest dobrze znana białostockiej publiczności. W historii białostockiego teatru nie ma drugiego tak sławnego spektaklu, który dorównywałby „Zapiskom oficera Armii Czerwonej”.

– Postać oficera Armii Czerwonej stała się ikoną białostockiego życia kulturalnego, to bez wątpienia żywa legenda, która nieustannie przyciąga widzów. Fascynuje, zniewala, uczy szacunku do sztuki teatralnej, a to jest niezwykle istotne – dodaje dyrektor Półtorak.

Krzysztof Ławniczak dzięki brawurowej interpretacji tekstu Sergiusza Piaseckiego dokonuje błyskotliwego studium mentalności „człowieka radzieckiego”.

– Przez lata jako aktor sam dojrzewam, mam nowe doznania, nowe przeżycia, nowe przemyślenia i w miarę możliwości wkładam to w konstrukcję postaci. To jest komedia i w tym gatunku obowiązuje zawsze szablon. Całe misterium polega na tym, by spektakl wypełnić niuansami. Niuanse przynosi życie, moje życie, moje doświadczenia. I przedstawienie się ubarwia. Nieskromnie powiem, że kilka lat po premierze złapałem się na tym, że nigdy tak ciężko nie pracowałem, jak w tym monodramie – zauważa Krzysztof Ławniczak.

Z okazji jubileuszu sztukę tę będzie można obejrzeć już w najbliższy weekend – 5 i 6 marca o godz. 16.00. Spektakle zostaną zagrane w Uniwersyteckim Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego. (mt)