„Tato wyszedł po mleko”. Finał konkursu „Invent Your Game 2023” w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku

31 maja, 2023

Finał konkurs „Invent your game 2023", fot. Maciej Giedroyć Juraha

Igor Stepaniuk, uczeń IV klasy o profilu technik programista z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku wygrał Międzyszkolny Konkurs Tworzenia Gier Komputerowych „Invent Your Game 2023”. Stworzona przez niego gra, utrzymana w konwencji horroru, była najlepsza z kilkunastu zgłoszonych prac.

W tym roku tematem konkursu było hasło „Tato wyszedł po mleko”.

– Temat konkursu „Tato wyszedł po mleko” idealnie wpasował się w motyw horroru, jaki chciałem zrobić. Hasło myślę jest kontrowersyjne, ale to dobry temat do stworzenia gry – mówił Igor Stepaniuk. Korzystałem z silnika Unity. Projektowanie gry samemu nie jest przyjemne, bo cała praca spoczywa na jednej osobie – dodawał laureat I miejsca.

Była to piąta już edycja konkursu organizowanego przez nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Trzy pierwsze nagrody trafiły do uczniów „Elektryka”.

– Na konkurs wpłynęło 14 bardzo różnych prac, ale każda z nich była na bardzo wysokim poziomie. Były gry platformowe, ale też 2D i 3D. Zwycięska gra może nie jest nowatorska, ale wpisuje się w obecne trendy. Dotyczy takiego jakby horroru, gdzie chodzimy po „Elektryku” i goni nas postać. Nie może nas jednak złapać ze względy na wykonywane czynności. Nikomu jeszcze nie udało się przejść do końca tej gry – mówi Norbert Toruński z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, jeden z organizatorów konkursu. – Konkurs ten tak naprawdę pozwala rozwinąć uczniom skrzydła, pokazuje również w jaki sposób podchodzić do tematu projektowania gier, korzystania z różnego rodzaju silników gier komputerowych. Daje to uczniom pole do popisu, w szczególności jeśli chodzi o programowanie, ale też i korzystanie z różnego rodzaju oprogramowania – dodaje.

Drugie miejsce w konkursie zajęli Adam Burzyński i Karol Krahel, a trzecie Kacper Ołdziejewski.

Konkurs co roku odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Białostockiej. Uczelnia ze szkołą współpracują od wielu lat.

– Dla Politechniki Białostockiej ważny jest nie tylko sam konkurs. Dla Politechniki Białostockiej ważny jest Zespół Szkół Elektrycznych, z którym współpracujemy praktycznie od początku powstania naszych instytucji edukacyjnych. Powiedziałbym, że współpraca z ZSE w Białymstoku jest takim wzorcowym modelem współpracy uczelni ze szkołą ponadpodstawową. Objęcie patronatem tego konkursu było czynnością podjętą przez uczelnię bez żadnego wahania. ZSE zasila uczelnię w bardzo dobrych kandydatów, przede wszystkim na dwa wydziały, tj. Wydział Elektryczny i Wydział Informatyki – powiedział prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju uczelni.

Laureaci trzech pierwszych miejsc oprócz nagród rzeczowych otrzymali także nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce było to 1000 złotych. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: