Targi Pracy 2022 na UwB

Październik 26, 2022

fot. A. Topczewska fot. A. Topczewska

20 pracodawców i wielu zainteresowanych studentów pojawiło się w środę (26.10) na Targach Pracy organizowanych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej. Swoje oferty pracy prezentowali m.in. Pronar, Adampol, Glosel, CERI International, Wojewódzki Urząd Pracy, Podlaski Oddział Straży Granicznej, Policja, KAS, CKU, czy służba więzienna.

– Postawiliśmy nie tylko na oferty pracy i praktyki. Przy szybko zmieniającym się rynku pracy zaprosiliśmy też instytucje, które oferują kursy i szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Chcemy również, by studenci dostrzegli alternatywy rynku pracy – mówi Marcelina Wojno, kierownik biura karier UwB, doradca zawodowy. Firma Pronar prezentowała studentom stanowiska inżynierskie, także związane z handlem, ekonomią, księgowością. – Docieramy do studentów wszystkich uczelni Białegostoku – i uniwersytetu, i politechniki – mówi Marta Zubrycka z Pronaru.

Z kolei międzynarodowa spedycyjna firma Adampol szuka m.in. specjalistów ds. sprzedaży, analityka HR, programisty IT. – Mogą aplikować studenci, szukamy też absolwentów. Jesteśmy w stanie wszystkiego nauczyć – zapewnia przedstawicielka firmy, Paulina Czeczuk.

Różne ofery dla absolwentów i studentów ostatniech lat studiów ma CERI Internatinal. – Szukamy pracowników po kierunkach ścisłych i humanistycznych. Cenimy znajomość języków obcych – podkreśla Anna Gierasimiuk z CERI.

Natomiast Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oferuje wsparcie doradcze. – Pomagamy wejść na rynek pracy, wskazujemy jakie są możliwości rozwoju, czy jak zaplanować swoją ścieżkę zawodową – tłumaczy Anna Rolak, doradca zawodowy z CKU.

Targi zwiększają wiedzę młodych ludzi na temat różnych możliwości znalezienia zatrudnienia – jest przekonana Beata Chrościńska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Pomagamy znaleźć pracę w Polsce i za granicą, oferujemy pomoc doradcy zawodowego.

Studentów na targach interesowały wszelkie oferty pracy prezentowane przez firmy. Daria, studentka II roku międzynarodowych stosunków gospodarczych przyglądała się propozycjom, by w przyszłości wiedzieć, na co można liczyć. – Uczę się języków obcych, to też pomoże w znalezieniu pracy, być może będzie to coś związanego z importem, eksportem – mówi. Jej kolega z roku Julian przeglądał różne oferty, by wiedzieć, co można robić po zakończeniu studiów na konkretnym kierunku. Zaś studentka II roku filologii, Weronika nie ma jeszcze szczegółowo sprecyzowanych planów zawodowych. – Być może redaktorswo, albo nauczanie lub nawet coś ekonomicznego. Targi pracy są potrzebne, można znaleźć dużo ofert, coś co jeszcze uzupełni studia i otworzy kolejną ścieżkę – stwierdza. (at)