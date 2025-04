Targi Książki w Białymstoku 2025 – Drugi dzień literackiego festiwalu w Chorten Arenie. Zobacz zdjęcia!

26 kwietnia, 2025

fot. Pawel Cybulski fot. Pawel Cybulski

Targi Książki w Białymstoku ponownie przyciągnęły tłumy miłośników literatury! Chorten Arena zamieniła się w prawdziwą świątynię książek – do niedzieli trwa tutaj 12. edycja Targów Książki oraz 14. Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”.

1745676169387 Zdjęcie 1 z 12

Białystok stolicą literatury

Od piątku do niedzieli (25–27 kwietnia 2025 roku) Białystok staje się stolicą literatury. Targi Książki i Festiwal „Na pograniczu kultur” to imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych północno-wschodniej Polski. Każdego roku targi odwiedza ponad 20 tysięcy osób, a szeroka oferta wydawnictw trafia zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych czytelników.

Organizatorzy przygotowali bogaty program: nowości wydawnicze, spotkania autorskie, panele dyskusyjne i literackie rozmowy. Na uczestników czekają tysiące książek – od literatury dziecięcej, przez reportaże, po beletrystykę i kryminały.

Gwiazdy literatury w Białymstoku

Jednym z największych atutów tegorocznych targów są międzynarodowe spotkania autorskie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

Emelie Schepp – znana szwedzka autorka kryminałów

Éric-Emmanuel Schmitt – francuski pisarz, autor „Oskara i Pani Róży”

Ignacy Karpowicz

Katarzyna Miller

Andrzej Stasiuk

Marcin Meller

Urszula Honek

Tomasz Sianecki

Każde spotkanie to niepowtarzalna okazja, by poznać autorów, zdobyć autografy i posłuchać ich opowieści o literackiej pasji.

Godziny otwarcia i wstęp

Targi Książki w Białymstoku odbywają się na Chorten Arenie przy ul. Słonecznej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Godziny otwarcia: