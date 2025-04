Targi Książki i Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” od piątku w Białymstoku

24 kwietnia, 2025

Chorten Arena wypełnia się regałami, na których będzie tysiące książek. To za sprawą 12. Targów Książki i Festiwalu Literackiego „Na pograniczu kultur”, który w piątek (25.04) rozpoczyna się w Białymstoku.

To wydarzenie co roku przyciąga wielu czytelników. Prezentować się będzie 90 wydawnictw oraz przyjedzie około 70 uznanych autorów z Polski i zagranicy. W ty odbędzie się ponad 20 spotkań autorskich, wśród nich premiera książki szwedzkiej autorki kryminałów Emelie Schepp (czyt. Emily Hepp) oraz największa gwiazda – francuski pisarz Éric-Emmanuel Schmitt, autor bestsellerowego „Oskara i pani Róży”. Na Targach Książki i Festiwalu Literackim nie zabraknie też osób związanych z Białymstokiem. to m.in. Andrzej Lechowski, który napisał książkę pt.: „Hotel Ritz”

– Tylko Hotel Ritz ma legendę mieszaną z prawdą. Andrzej pracował wiele lat i opisał genialnie Hotel Rizt z anegdotami, ze zdjęciami, które nigdy nie były pokazywane. A w Hotelu Ritz się skupiała taka soczewka warstw, które przyjeżdżały tutaj i załatwiały sprawy z Rosją. Przyjeżdżali dygnitarze i wszystko się zawsze kończyło w Hotelu Ritz – mówi Andrzej Kalinowski z Fundacji Sąsiedzi, organizator wydarzenia.

Na Targach Książki będzie szeroki przekrój literatury, w tym również książki naukowe. – Próbowaliśmy dotykać różnych dziedzin, dlatego mamy bogactwo. Nie idziemy tylko w jednym kierunku literatury pięknej, czy dla dzieci. Będą też wydawnictwa naukowe, przyjeżdżają też autorzy z tych wydawnictw naukowych i z różnych dziedzin. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje Andrzej Kalinowski.

Targi Książki i Festiwal Literackiego „Na pograniczu kultur” odbywać się będą od piątku (25.04) do niedzieli (27.04) na Chorten Arenie. To prawdziwa gratka dla miłośników literatury. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Andrzejem Kalinowskim z Fundacji Sąsiedzi:

