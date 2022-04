Święto książkoholików. Przed nami Targi Książki i Festiwal Literacki „Na pograniczu Kultur”

Kwiecień 13, 2022

Zbliżają się Targi Książki i towarzyszący im Festiwal Literacki „Na pograniczu Kultur”. Wydarzenie potrwa od 22 do 24 kwietnia na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej.

Targi odbędą się po dwuletniej przerwie związanej z pandemią koronawirusa. Do Białegostoku – na zaproszenie Fundacji Sąsiedzi – przyjadą tacy autorzy jak: Katarzyna Bonda, Jacek Hugo-Bader, Wojciech Jagielski, Sylwia Chutnik czy Grzegorz Kasdepke.

– Będzie ponad 80 wydawców, około 50 autorów. Liczymy, że będzie to rekord frekwencyjny. Każdy znajdzie sobie swoją własną przestrzeń i to, co mu się będzie podobało – mówi Andrzej Kalinowski z Fundacji Sąsiedzi.

Targom Książki i towarzyszącemu im Festiwalowi Literackiemu „Na pograniczu Kultur” patronuje Radio Akadera. (mt)

Z Andrzejem Kalinowskim z Fundacji Sąsiedzi rozmawiała Małgorzata Turecka: