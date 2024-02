Targi EkoLove na Stadionie Miejskim. Bezpłatne atrakcje

29 lutego, 2024

Targi Rzeczy Naturalnych – EkoLove w weekend, 2-3. marca ponownie w Białymstoku. Dwudniowa impreza na Stadionie Miejskim jest skierowana do każdego, kto w naturalny sposób chce dbać o siebie, o swoje zdrowie i urodę. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

To czwarta edycja tego wydarzenia. – Będą wystawcy nie tylko z regionu, ale też z całej Polski, którzy tworzą różnego rodzaju produkty pochodzące z natury nie zawierające zbędnej chemii, zbędnych konserwantów czy plastiku. To na przykład kosmetyki, świece, biżuteria, żywność, mieszanki ziołowe, przyprawy, ale także różne rzeczy z tkanin czy tworzone z drewna. Na targach będzie można również kupić kwiaty rzadko spotykane na co dzień w kwiaciarniach – mówi organizatorka Agata Sakowicz.

Oprócz tego przez dwa dni będą odbywały się również bezpłatne wykłady. – Będą dotyczyły zarówno tego jak dbać o swój dom w sposób naturalny, czyli jak eliminować chemię przy sprzątaniu, ale też jak zakładać ogrody, które będą swoistym SPA, będą też techniki automasażu kobido. Organizatorzy zaplanowali również warsztaty, (dla dzieci tworzenia lasów w szkle czy świec sojowych) i dla dorosłych (tworzenia własnej biżuterii) – dodaje Agata Sakowicz.

Targi EkoLove odbędą się 2 i 3 marca. W sobotę w godz. 11-18:00, w niedzielę 11-17:00. Wstęp jest bezpłatny. Radio Akadera jest patronem medialnym targów. (red.)