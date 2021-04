Tarcza antykryzysowa 9.0. Od 4 maja będzie można składać wnioski do ZUS

Kwiecień 29, 2021

źródło: ZUS Białystok źródło: ZUS Białystok

Po weekendzie majowym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kolejnej odsłony Tarczy antykryzysowej. Zakłada ona zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień tego roku oraz możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego.

– Od 4 maja najpóźniej do 30 czerwca w ramach najnowszej Tarczy 9.0 przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać zwolnienie ze składek za grudzień, styczeń i luty o ile będą spełnione nowe określone warunki. O wsparcie będą mogli wystąpić m.in. przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, taksówkarze, salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS w województwie podlaskiego.

Jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie ze składek w ramach najnowszej tarczy, jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r. O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli także otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wnioski będzie można składać od 4 maja przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. (mt/mc)