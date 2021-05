Tarasy widokowe na dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej znowu będą dostępne

Maj 28, 2021

Opera i Filharmonia Podlaska otwiera swoje tarasy widokowe na dachu przy ul. Odeskiej. Będą dostępne dla zwiedzających od soboty (29.05), w każdy weekend.

Na spacer bliżej chmur można się wybrać już od godz. 11.30. Do końca czerwca tarasy będą dostępne do godz. 20.00, w lipcu i sierpniu do godz. 21.00 – pod warunkiem dobrej pogody.

Na miejscu jest winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Panoramę Białegostoku można też podziwiać z punktu widokowego na wieży kościoła św. Rocha. Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-16.00, a w niedziele i święta w godz. 14.00-17.00. (mt/mc)