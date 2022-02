„Tango” Sławomira Mrożka w wykonaniu studentów białostockiej Akademii Teatralnej

Luty 16, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

W Teatrze Szkolnym białostockiej Akademii Teatralnej odbędzie się pierwsza w tym roku premiera spektaklu dyplomowego. Publiczność zobaczy „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Pawła Chomczyka, w wykonaniu studentów IV roku kierunku aktorskiego.

To sztuka o buncie, który wywołuje potrzeba realizacja własnej idei oraz o poszukiwaniu siebie.

– Teatr jest przede wszystkim po to, żeby mówić o rzeczach istotnych i komentować w jakiś sposób rzeczywistość, która jest dookoła, a także naturę człowieka i mechanizmy, które nim powodują. I myślę, że jest to dokładnie to, co oferuje nam „Tango”, mimo, że napisane ponad pół wieku temu, to jednak cały czas jest boleśnie aktualne. Mimo, że kojarzymy Mrożka jako pisarza, dramaturga, który pisał komedie, to jednak są to gorzkie komedie. Odnoszące się do rzeczywistości, która była kiedyś, a jak się okazuje ta nasza rzeczywistość jest bardzo bliska temu, co już było – mówiła prorektor białostockiej Akademii Teatralnej prof. Marta Rau.

Premierowe spektakle odbędą się w sobotę (19.02) i niedzielę (20.02). Oprócz wieczornych pokazów, zaplanowano również poranne dla grup szkolnych. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej