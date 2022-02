Tak białostoczanie świętowali 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok [FOTO]

Luty 19, 2022

To było wyjątkowo wietrzne święto. Ale białostoczanie chętnie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Wojska w Białymstoku. W sobotę (19.02) w 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok był spacer historyczny, otwarcie wystawy „Za mundurem panny sznurem…”, happening modowy, warsztaty edukacyjne i rozdawanie flag.

Pogoda nie sprzyjała, ale grupa białostoczan wybrała się na spacer „Śladami białostockiej niepodległości” wraz z przewodnikiem – Krzysztofem Kuklińskim z Muzeum Wojska w Białymstoku.

– 103 lata temu nie było śniegu, ale niewątpliwie też było zimno. To na ówczesnych zdjęciach widzimy ciepło ubranych cywilnych mieszkańców miasta, ale żołnierze Białostockiego Pułku Strzelców prezentowali się tylko w lekkich mundurach. Czekali bowiem dopiero na ciepłe zimowe płaszcze – mówi Krzysztof Kukliński.

Przenikliwy wiatr towarzyszył białostoczanom w historycznym spacerze. Wśród nich była pani Anna z Białegostoku, która przyznała, iż od niedawna interesuje się lokalną historią regionu. – Wcześniej nie znałam pewnych faktów z historii Białegostoku, dziś była taka okazja, podczas tego rocznicowego spaceru – mówi.

Także Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku przypomina, że 103 lata temu pogoda była mokra i zimna. Ale białostoczanie czekali wówczas na pierwszą jaskółkę wolności.

– 103 lata temu późnym wieczorem do Białegostoku wkroczył najpierw patrol 4 Pułku Ułanów entuzjastycznie witany przez białostoczan. Żołnierze zostali zaproszeni do kawiarni Lubienieckich na ciastka i kawę. Kilka godzin później do miasta weszły oddziały Białostockiego Pułku Strzelców. Białystok był wolny – opowiada dyrektor Sadowski.

Tuż obok siedziby muzeum prezentowana jest instalacja artystyczna poświęcona odzyskaniu niepodległości. To 16 plansz na kubikach, w formie komiksowej. Grafiki przygotowane zostały m.in. na podstawie fotografii z oficjalnej uroczystości przekazania Polakom władzy w mieście.

– To wystawa o wydarzeniach z 1919 roku. Umieszczona jest duża data: 19.02.1919 i bohaterowie związani z wydarzeniami sprzed 103 lat – zaprasza na oglądanie instalacji jeden z jej twórców – Piotr Białokozowicz z Muzeum Wojska.

Instalację można oglądać jeszcze przez najbliższe dni.

Natomiast już w samej siedzibie muzeum otwarto niezwykłą wystawę „Za mundurem panny sznurem…”, gdzie prezentowane są mundury z okresu międzywojennego, kurtki, sznury, odznaki, papierośnice, żołnierska bielizna.

– To 184 oryginalne obiekty. Pochodzą z naszych zbiorów, z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie i prywatnych kolekcjonerów (z Sokółki i Białegostoku) – wylicza Marek Gajewski kustosz Muzeum Wojska w Białymstoku i wskazuje jednocześnie, iż w pierwszych latach niepodległości mundur polski jeszcze się nie wykrystalizował, dopiero w kolejnych latach powstał pierwszy narodowy mundur dla polskiego wojska.

Jak bardzo mundury mogą być inspiracją we współczesnej modzie, pokazuje kolekcja projektantki Edyty Uss-Mazewskiej.

– Minikolekcja w stylu militarnym powstała we współpracy z muzeum. To kilka kobiecych projektów: płaszcz, sukienki, wełny tiule, falbany – opisuje swoje modele Edyta Uss-Mazewska. I dodaje: styl militarny inspiruje na co dzień. Kobiety lubią kolor khaki, pagony, kieszenie, ciężkie buty.

I właśnie ta kolekcja została zaprezentowana białostoczanom podczas happeningu modowego w muzeum.

Natomiast oficjalne uroczystości z udziałem wojska odbyły się w samo południe pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. (at)