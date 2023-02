Tajemnicze znaki na klatkach schodowych. Spółdzielnia i policja prosi mieszkańców o czujność

21 lutego, 2023

Tajemnicze małe znaki na drzwiach mieszkań, framugach, czy ścianach klatek schodowych – mieszkańcy białostockich osiedli są zaniepokojeni oznaczaniem miejsc przez rzekomych włamywaczy. Policja sprawdza sygnały i jednocześnie apeluje o zachowanie czujności.

„Zarząd spółdzielni informuje, że ostatnio od mieszkańców osiedla otrzymuje niepokojące informacje o pojawianiu się na klatkach schodowych dziwnych małych napisów i o tym, że wokół budynków czasem kręcą się podejrzani osobnicy, którzy obserwują okna i balkony mieszkań. Prosimy o zgłaszanie sprzątaczom posesji zatrudnionym w spółdzielni informacji o pojawieniu się takich oznaczeń celem ich usunięcia. Prosimy też, w związku z powyższym, o zwiększenie własnej i sąsiedzkiej czujności, nieotwieranie drzwi domofonowych i do mieszkań nieznajomym oraz natychmiastowe informowanie policji o obecności osób o podejrzanym zachowaniu. Informacje też można zgłosić do dzielnicowej” – ogłoszenia takiej treści pojawiły się ostatnio w blokach w centrum miasta.

Białostoczanie o dziwnych znakach pojawiających się na klatkach schodowych na osiedlach już od pewnego czasu informują w mediach społecznościowych.

– Policjanci sprawdzają informacje dotyczące tych symboli na klatkach, ale nie możemy teraz potwierdzić ich związku z włamaniami, do których doszło ostatnio w Białymstoku. Od początku lutego odnotowano 6 włamań i 2 usiłowania. Włamywacze dostawali się do mieszkań przez drzwi balkonowe na parterze lub I piętrze. Łupem padły pieniądze i kosztowności – mówi sierż. sztab. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

I jednocześnie podkreśla: – Za każdym razem, jeśli mieszkańcy mają wątpliwości, należy zgłaszać to na policję. Zwracajmy uwagę na kręcące się bez celu osoby wokół domów i na to, kogo wpuszczamy na klatkę.

Opuszczając mieszkanie na kilka dni warto wartościowe przedmioty przekazać zaufanej osobie, a także poprosić sąsiada, by zwracał uwagę na nasze lokum – zabierał ulotki ze skrzynki, czy zapalał światło, po to, by sprawić wrażenie, że w miejscu zamieszkania ktoś przebywa. Pamiętajmy też, aby zawsze zamykać drzwi do mieszaknia, nawet jeśli wychodzimy tylko na chwilę (do sklepu czy wynieść śmieci) jak również, gdy w nim jesteśmy – wskazuje Malwina Trochimczuk.

Policja jednocześnie przypomina, że większość przestępstw przeciwko mieniu poprzedza rozpoznanie terenu przez złodzieja czy też włamywacza. (at)