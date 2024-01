Tadeusz Truskolaski będzie kandydował na prezydenta Białegostoku w wyborach samorządowych

24 stycznia, 2024

źródło: UM/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM/fot. Dawid Gromadzki

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, chce po raz kolejny zostać włodarzem miasta. W środę (24.01) oficjalnie to ogłosił.

Jak mówił, zadecydowało o tym wiele czynników, m.in. analiza szans.

– Można powiedzieć, że jednak, mimo wszystko nie udało się w ciągu tych wielu lat mieć takiego następcy, który byłby naturalny i miałby największe szanse wygrania – mówi Tadeusz Truskolaski. – Myślę, że Białystok zasługuje na to, żeby dalej się rozwijać, więc ja mogę się poświęcić dla Białegostoku.

Aktualnie Tadeusz Truskolaski pełni rolę prezydenta po raz czwarty. Uważa, że ostatnia kadencja była trudna.

– To była tak naprawdę walka o przeżycie, myśmy cały czas uchwalali budżety z taką świadomością, że jednak jak nie będzie tej kroplówki, to będzie bardzo ciężko przeżyć. To tak jak pacjent leży na łóżku i ta kroplówka go wzmacnia, tak nas wzmacniały te transfery – dodaje Tadeusz Truskolaski.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. (hk)