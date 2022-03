Taco Hemingway ponownie w Białymstoku

Marzec 29, 2022

źródło: mat. pras. źródło: mat. pras.

Taco Hemingway powraca do Białegostoku! Tym razem jednak, w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej, będziemy świadkami nie kameralnego, klubowego występu, a wielkoformatowego muzycznego wydarzenia. Otwarcie letniego sezonu koncertowego w Białymstoku zapowiada się co najmniej imponująco.

Taco Hemingway, czyli Filip Szcześniak, dał się poznać szerszej publiczności za sprawą płyty pt. „Trójkąt warszawski”, którą prezentował białostockiej publiczności podczas Up To Date Festivalu w 2014 roku. To właśnie dzięki tej płycie artysta sprawił, że z przekazem płynącym z jego tekstów zaczęła utożsamiać się duża część młodego pokolenia.

Nie trzeba było długo czekać, aby artysta został zaproszony do współpracy z cenioną wytwórnią Asfalt Records. Kolejne płyty Taco, np. „Wosk”, „Marmur” czy „Soma 0,5 mg” (współpracując z Quebonafide), sprawiły, że muzyk zaczął na stałe zapisywać się na kartach historii polskiej muzyki. Jego koncert zagrany wspólnie z Dawidem Podsiadło na Stadionie Narodowym na żywo obejrzały 73 tys. osób!

Twórca wybitny, którego teksty nazywane są często rapem inteligenckim, a sam artysta nie boi się nawiązywać do realiów współczesnej rzeczywistości. W 2019 r. Taco Hemingway znalazł się w rankingu najbardziej wpływowych Polaków według magazynu „Wprost”, a do nagrody Fryderyków nominowany był trzynaście razy.

Teraz, po kilku latach, artysta powraca do Białegostoku w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej. 5 czerwca, na terenach zielonych przy Stadionie Miejskim w Białymstoku usłyszymy przede wszystkim utwory z ostatnich płyt – „Pocztówka z WWa, Lato „19”, „Jarmark” i „Europa”

Za koncert w Białymstoku odpowiada ekipa ze Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, czyli formalny organizator Up To Date Festival. To za ich sprawą Białystok po raz pierwszy znalazł się na planie ogólnopolskiej trasy koncertowej tego artysty. W ramach 2020/2021/2022 TOUR, Taco oprócz Białegostoku odwiedzi także Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Toruń, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Lublin, Warszawę i Poznań. (mt)