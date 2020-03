Tabor Białostockiej Komunikacji Miejskiej będzie jeszcze bardziej nowoczesny

Marzec 5, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Jeszcze w tym miesiącu na ulice Białegostoku wyjadą nowe autobusy. Będzie ich piętnaście. Niskoemisyjne diesle i pojazdy o napędzie hybrydowym zastąpią najstarsze i najbardziej wyeksploatowane autobusy.

Jedenaście pojazdów przegubowych 18-metrowych i dwa 12-metrowe w ramach podpisanej umowy dostarcza firma Solaris Bus & Coach S.A. Są to autobusy niskoemisyjne i niskopodłogowe, o silnikach diesla spełniających normy emisji spalin Euro VI. Pięć z nich jeździ już po białostockich ulicach, pozostałe mają być dostarczone do Białegostoku do 10 marca. Ta inwestycja kosztowała prawie 21,7 mln złotych.

To niejedyne autobusy, które zasilą tabor Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Jeszcze w tym miesiącu pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch autobusów hybrydowych – spalinowo-elektrycznych – Volvo 7900. Koszt tej inwestycji to prawie 3,7 mln złotych. (mt/mc)