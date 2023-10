Tablice pokażą rozkład jazdy i awarie autobusów BKM

13 października, 2023

Nowe tablice informacji pasażerskiej pojawiają się na przystankach Białostockiej Komunikacji Miejskiej. To kolejne elementy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Wyświetlane na tablicach informacje dotyczące przejazdów autobusów, nagłych awarii czy utrudnień są podawane w czasie rzeczywistym.Uwzględniają też potrzeby osób niewidzących i niedowidzących.

W ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (Rozwój infrastruktury transportu miejskiego i Intermodalny węzeł komunikacyjny) zostały kupione m.in. tablice informacji pasażerskiej. To 25 sztuk dwustronnych tablic przystankowych – typ 1, 12 sztuk jednostronnych tablic przystankowych w technologii tzw. e-papier zasilanych z paneli solarnych – typ 2, 6 sztuk jednostronnych tablic LED – typ 3 (będą zamontowane w tunelu pieszo-rowerowym przy centrum przesiadkowym). Ponadto wykonawca zintegrował z nowym oprogramowaniem dotychczas funkcjonujące tablice (10 sztuk).

Działa też nowa aplikacji OnTime. Dzięki niej można obserwować ruch autobusów na wybranej linii, prognozę odjazdu z przystanku czy rozkłady tradycyjne. Aplikacja automatycznie wykrywa beacony w autobusach i na przystankach. Automatycznie emituje zapowiedzi głosowe dla każdego przystanku. A osobom niewidomym i niedowidzącym dedykowana jest aplikacja Time4bus. Jest dostępna na telefonach z Androidem i IOS.

W ramach umowy wykonawca dostarczył też piloty do uruchamiania zapowiedzi głosowych – 50 sztuk. Uruchomienie zapowiedzi głosowych spowoduje, że zostaną odczytane wszystkie informacje w tym momencie wyświetlane na danej tablicy.

Każda tablica dwustronna (typ 1) informuje o nazwie przystanku, pokazuje aktualną godzinę, prezentuje numer linii, kierunek i czas odjazdu pojazdu z przystanku. Każda tablica w technologii e-papier (typ 2) prezentuje zarówno dynamiczną informację pasażerską, rozkłady jazdy, jak i treści informacyjno-reklamowe. Tablica wyświetla też tradycyjny widok całodobowego rozkładu jazdy.

System dynamicznej informacji pasażerskiej zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualizowanych i łatwo dostępnych informacji o rozkładzie jazdy, opóźnieniach, trasach, ostrzeżenia o utrudnieniach i awariach itp. Ten nowoczesny system dostarcza dane w czasie rzeczywistym (obciążenie linii, opóźnienie itp.), co pozwala optymalizować transport miejski. Ponadto tablice e-papier to energooszczędna alternatywa dla wyświetlaczy diodowych. Mają bardzo niskie zużycie energii. Ich zaletą jest szeroki kąt widzenia (160st.) i duży kontrast.

Rozbudowa systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej kosztowała prawie 3,8 mln zł, w tym koszt beaconów to niemal 164 tys. zł. (at)