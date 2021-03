Szyszka dla Prezydenta. Obrońcy Lasu Solnickiego podejmują kolejne działania

Marzec 16, 2021

Obrońcy Lasu Solnickiego nie składają broni. Zachęcają mieszkańców, by sami przyjrzeli się planom rozwoju lotniska na Krywlanach i przyłączyli się do obrony lasu.

Mieszkańcy sprzeciwiający się wycince blisko 14,5 tys. drzew w Lesie Solnickim zachęcają do odwiedzenia strony www.solnicki.pl, gdzie piszą o swoich argumentach dotyczących planowanej inwestycji. Wskazują, że rozbudowa pasa startowego i związana z nią wycinka 80 hektarów lasu to zła inwestycja.

– Już wstępna analiza przedstawionych przez miasto dokumentów nie tylko nie rozwiała naszych wątpliwości, ale potwierdziła nasze obawy, że jest to inwestycja nieopłacalna, nieprzemyślana, nieracjonalna i szkodliwa dla środowiska, a tym samym dla mieszkańców Białegostoku. Dla nas jest kluczowe jest, by mieszkańcy poznali całą prawdę o lotnisku Krywlany i wyrobili własne zdanie, czy warto wycinać 80 ha lasu, który jest tuż przy ich miejscu zamieszkania – komentuje Katarzyna Sztop-Rutkowska z Inicjatywy dla Białegostoku.

Ze strony jest przekierowanie na petycję, którą można podpisać online. Drugą opcją wyrażenia swojego sprzeciwu jest wysłanie wirtualnej „szyszki z Lasu Solnickiego do Prezydenta” w ramach protestu przeciw wycince. Jest to pocztówka z apelem do Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Można ją samodzielnie wydrukować ze strony. (mt/mc)