19 września, 2025

Szymon Nehring w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy!

Szymon Nehring w Operze i Filharmonii Podlaskiej, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Szymon Nehring, światowej sławy pianista, jest jedynym Polakiem, który otrzymał pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artura Rubinstein w Tel Awiwie. Teraz skupia się na koncertach i nagraniach płyt. Poza muzyką Fryderyka Chopina wykonuje utwory innych kompozytorów. Wspólnie możemy się zastanowić, jak ważne jest wsparcie psychologów w karierze aspirujących muzyków.
Z laureatem Nagrody Publiczności w XVII Konkursie Chopinowskim w Warszawie, Szymonem Nehringiem, rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz





 

