Zeznanie PIT warto złożyć przez internet. Przyspieszy to zwrot nadpłaconego podatku

Kwiecień 21, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, urzędy skarbowe pracują normalnie i na bieżąco rozliczają deklaracje podatników. Jak dotąd zwróciły mieszkańcom regionu 192 mln złotych nadpłaconego podatku PIT.

Do tej pory do podlaskich urzędów skarbowych wpłynęło 306 tys. zeznań PIT. To około 63 proc. wszystkich zeznań, które wpłynęły w ubiegłym roku. 85 proc. z nich wpłynęło do urzędów w formie elektronicznej.

– Warto rozliczać się elektronicznie, bo to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo o czym przekonała się już większość podatników. Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym wykażą nadpłatę oraz złożą swoje zeznanie w formie elektronicznej mogą liczyć na szybszy zwrot swoich pieniędzy. Urząd ma na to maksymalnie 45 dni, podczas gdy termin zwrotu nadpłaty podatku w przypadku zeznań złożonych papierowo wynosi trzy miesiące – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Od zeszłego roku podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT- 37 i PIT-38 nie muszą się stresować, że nie zdążą z rozliczeniem PIT. Administracja skarbowa automatycznie przygotowała dla nich deklarację PIT w ramach usługi Twój e-PIT.

– Podatnik, na stronie www.podatki.gov.pl, może sprawdzić lub zmienić swoje rozliczenie. Jeśli nie skorzysta z usługi i nie wyśle zeznania w usłudze Twój e-PIT, ani nie rozliczy się w żaden inny sposób, wówczas po 30 kwietnia przygotowane dla niego zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. Znajdzie je w sekcji „Złożone dokumenty”. W takiej sytuacji podatnik nadal będzie mieć jednak dostęp do usługi, gdzie po zalogowaniu będzie mógł np. zobaczyć swojego PIT-a, a w razie potrzeby złożyć korektę – mówi Hancewicz.

W ubiegłym roku w województwie podlaskim około 60 tys. podatników w ogóle nie podjęło żadnych czynności w kwestii rozliczenia, a ich zeznania zostały automatycznie złożone.

– Mimo, iż jest taka możliwość to namawiamy żeby jednak do swojego zeznania zajrzeć po to by chociażby dowiedzieć się o kwocie nadpłaty lub podatku do zapłaty. Można również zweryfikować lub uzupełnić zeznanie, np. gdy chcemy skorzystać z dodatkowych odliczeń i ulg podatkowych, zmienić adresata 1 proc. podatku – dodaje Hancewicz.



W tym roku mamy więcej czasu na złożenie zeznania. Termin mija z końcem maja, a nie kwietnia. (mt/mc)