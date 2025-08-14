Home Wiadomości Szybka reakcja służb i studenta medycyny uratowała życie młodemu mężczyźnie

14 sierpnia, 2025

Szybka reakcja służb i studenta medycyny uratowała życie młodemu mężczyźnie

Źródło: UM Białystok
Szybka i zdecydowana reakcja urzędników, funkcjonariuszy służb oraz studenta medycyny uratowała życie młodemu mężczyźnie. W dramatycznych okolicznościach – w zeszły piątek (08.08) podczas koncertu na Rynku Kościuszki zakrwawiony chłopak z poważnymi ranami obu dłoni prosił o pomoc, informując, że został zaatakowany ostrym narzędziem.

 

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny, a uczestnicy awantury zostali zatrzymani przez policję. W akcji ratunkowej uczestniczył m.in. Kamil Bargłowski, student trzeciego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który zaopiekował się mężczyzną do przyjazdu karetki pogotowia.

– Jeżeli chodzi o tą całą sytuację, to najgorszym w tym wypadku jest stres, który może gdzieś tam nam towarzyszyć podczas działania. Ważne jest żeby zachować spokój i żeby nie być obojętnym. Kiedy widzimy gdzieś człowieka w potrzebie, nie bać się podejść i zapytać, czy wszystko w porządku, czy też właśnie udzielić tej pierwszej pomocy, jeżeli sytuacja tego wymaga – mówi Kamil Bargłowski.

Zarówno student, jak i inne osoby pomagające w trakcie zdarzenia otrzymały podziękowania od prezydenta miasta i wojewody podlaskiego. (hk)

 

