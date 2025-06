Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze miasto do życia w Podlaskiem. To nie Białystok

11 czerwca, 2025

źródło: UM Suwałki źródło: UM Suwałki

To zaskakujące wskazanie, ale coraz częściej się powtarza – Suwałki zyskują miano najlepszego miasta do życia w województwie podlaskim. Tak uznała sztuczna inteligencja, analizując czynniki wpływające na jakość życia w regionie. O sprawie poinformował Super Express.

Miasto liczące około 68 tysięcy mieszkańców wyróżnia się niskim poziomem bezrobocia, rozwiniętą infrastrukturą, dobrą jakością powietrza oraz położeniem w sąsiedztwie Wigierskiego Parku Narodowego i licznych jezior. Suwałki stają się coraz popularniejszym miejscem do zamieszkania – nie tylko wśród mieszkańców Podlasia, ale także osób spoza regionu.

Według sztucznej inteligencji, która przeanalizowała dostępne dane i opinie, Suwałki oferują spokojny rytm życia, brak korków, nowoczesne placówki edukacyjne i zdrowotne, a także rozbudowaną sieć komunikacyjną. Dodatkowym atutem miasta jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która przyciąga inwestorów i generuje nowe miejsca pracy. Według danych GUS z kwietnia 2025 roku, Suwałki mają jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w województwie.

Choć nie znalazł się na szczycie zestawienia, nie sposób pominąć Białegostoku – stolicy regionu, która nadal przyciąga studentów, młodych profesjonalistów i inwestorów. Białystok oferuje bogate życie akademickie i kulturalne, coraz lepszą infrastrukturę i szeroką ofertę usługową. To propozycja dla tych, którzy chcą łączyć komfort spokojnego regionu z możliwościami dużego miasta.

Mimo że to Suwałki zdobyły wyróżnienie AI, wiele osób uważa, że całe Podlasie to miejsce przyjazne do życia. Czyste jeziora, parki narodowe, dostępność terenów pod budowę, sąsiedzka życzliwość i bliskość przyrody – to elementy, które przekonują coraz więcej osób do osiedlenia się właśnie tu. (red.)