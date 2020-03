„SZTUCZNA INTELIGENCJA. Człowiek-umysł-artefakt”. Przyjdź i dowiedz się więcej

Fakty i artefakty, wspomaganie ludzkiej inteligencji, a także pytanie o siłę i możliwości inteligencji sztucznej – m.in. o tym posłuchać będzie można podczas sobotniego (07.03) spotkania na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej pod hasłem „SZTUCZNA INTELIGENCJA. Człowiek-umysł-artefakt”.

Organizatorzy: Wydział Informatyki i Studium Języków Obcych PB oraz Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zapraszają do dyskusji i rozmowy. Wcześniej o sztucznej inteligencji mówić będzie dr Łukasz Mścisławski- dominikanin, doktor filozofii, magister fizyki komputerowej, wykładowca filozofii nauki i techniki na Politechnice Wrocławskiej.

Dr hab. Robert Poczobut z Uniwersytetu w Białymstoku opowie o wspomaganiu ludzkiej inteligencji za pomocą artefaktów. Po wykładach prezentacja znanego młodego wynalazcy Petrosa Psyllosa. Student Politechniki Białostockiej został uznany przez amerykańską edycję Forbesa za jednego z 30 najlepszych młodych europejskich innowatorów oraz przez Massachusetts Institute of Technology Review – za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. Jest laureatem New Europe 100 – listy innowatorów w Europie Środkowo – Wschodniej (wg Res Publica, Funduszu Wyszehradzkiego, Google i Financial Times). Na swoim koncie ma kilkanaście prestiżowych nagród o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. na targach wynalazczości w Seattle, Paryżu i Brukseli). Petros w swojej działaniach wykorzystuje właśnie sztuczną inteligencję.

– To spotkanie dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza filozofii, kognitywistyki i nowoczesnych technologii – zaprasza Michał Citko – kierownik Studium Języków Obcych PB.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Początek o 10.00. (mt/mc)