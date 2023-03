Szpital Wojewódzki w Białymstoku usprawni telefoniczną obsługę pacjentów

8 marca, 2023

Szpital Wojewódzki w Białymstoku poprawi telefoniczną obsługę swoich pacjentów. Pozwoli na to dotacja z urzędu marszałkowskiego w kwocie przeszło 130 tys. złotych.

Szpital zakupi i wdroży system umożliwiający telefoniczną rejestrację do poradni, gdzie będzie można uzyskać informację na temat długości kolejek i o możliwym terminie najbliższego spotkania. System umożliwi również powiadamianie automatyczne poprzez usługę SMS o przełożeniu umówionej wizyty.

Placówka zrzesza 22 poradnie specjalistyczne, w których rocznie udzielanych jest niemal 95 tys. porad lekarskich.

Dotację ze środków województwa otrzymał także Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU) w Łomży, który za prawie 20 tys. złotych kupi analizator parametrów krytycznych do monitoringu biochemicznego gazometrii krwi. Sprzęt zapewnieni pacjentom dostęp do diagnostyki laboratoryjnej w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, co podniesie poziom usług medycznych oferowanych przez tę placówkę. (mt)