Szpital w Łomży bez dyrektora. Jest ogłoszenie o konkursie

Luty 27, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dotychczasowy dyrektor szpitala Mariusz Obrycki w grudniu złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Kandydaci swoje oferty mogą składać do 10 marca. Muszą mieć wyższe wykształcenie, odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. Ponadto osoby starające się o to stanowisko nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Więcej informacji jest tutaj. (mt/mc)