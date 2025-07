Szósty Nadrzeczny Salon Ambientu w Wasilkowie! Relaks, natura i ambient na żywo!

13 lipca, 2025

źródło: Electrum Up To Date Festival

Już dziś, 13 lipca 2025 roku, na terenie rekreacyjnym Cypel w Wasilkowie rozpoczyna się Szósty Nadrzeczny Salon Ambientu – wyjątkowe wydarzenie muzyczno-relaksacyjne organizowane przez Electrum Up To Date Festival i Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie.

To propozycja dla każdego, kto pragnie oderwać się od codziennego zgiełku i zanurzyć w kojących dźwiękach muzyki ambientowej – wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.

🌿 Ambient w plenerze – kontemplacja w rytmie natury

Wydarzenie odbywa się w malowniczym miejscu nad rzeką Supraśl, gdzie natura spotyka się z dźwiękiem. To idealna przestrzeń do odpoczynku, spacerów, wspólnego spędzania czasu z bliskimi lub samotnej medytacji przy dźwiękach ambientu.

🎶 Lineup DJ setów na dziś:

16:00 – DJ set Dtekk

18:00 – DJ set Mateusz Grzybowski

20:00 – DJ set Vi

Każdy z występów to nie tylko koncert, ale doświadczenie przestrzeni i dźwięku – zgodne z duchem ambientu i festiwalu Up To Date.

📍 Szczegóły wydarzenia:

Data : Niedziela, 13 lipca 2025

Start : godz. 16:00

Miejsce : Teren Rekreacyjny Cypel w Wasilkowie

Wstęp: Bezpłatny

