Szkolenie z postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym

23 kwietnia, 2024

fot. pixabay.com fot. pixabay.com

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku zwrócono uwagę na kluczową kwestię, czyli postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych u dzieci. Spotkanie zgromadziło rodziców oraz opiekunów dzieci hospitalizowanych, by omówić metody profilaktyki i działania w nagłych przypadkach.

– Dzieci często biorą do buzi różne przedmioty. Takie połknięcia kończą się tym, że te ciała obce zalegają w drogach oddechowych, a rodzice często nie wiedzą, co mają w tym momencie zrobić. Szkolenie będzie prowadzone nie tylko dla personelu naszego pielęgniarskiego, ale także taki pomysł mieliśmy, żeby przeszkolić rodziców. To jest też akcja, która ma na celu pokazanie rodzicom, jak opiekować się dzieckiem w momencie, kiedy doszło właśnie do utknięcia ciała obcego – mówi Elżbieta Sienkiewicz, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku

– Na początku, ta pierwsza pomoc polega na pięciokrotnym uderzeniu między łopatki dziecka, aby odkrztusić ten niepołknięty kęs, który uwięzł się w gardle lub przełyku. Następnie powinniśmy wykonać chwyt Heimlicha, który dzisiaj będziemy ćwiczyć na kamizelkach – mówi dr n. o zdrowiu mgr piel. Urszula Chrzanowska.

Podczas szkolenia rodzice i opiekunowie otrzymali niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie reagować w przypadku nagłej niedrożności dróg oddechowych u niemowląt i dzieci. (mg)