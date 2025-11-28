Szkolenie w Politechnice Białostockiej: „Jak rozumieć neuroróżnorodność? ADHD i spektrum autyzmu – wyzwania i zasoby”

28 listopada, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka po raz kolejny zorganizowała wykład poświęcony profilaktyce zdrowia psychicznego. Tym razem na Wydziale Mechanicznym odbyło się szkolenie pt. „Jak rozumieć neuroróżnorodność? ADHD i spektrum autyzmu – wyzwania i zasoby”, prowadzone przez ekspertki: Karolinę Ziegart-Sadowską oraz Martę Cieślę.

Czym jest neuroróżnorodność i dlaczego warto o niej mówić?

Celem wykładu było rzetelne przedstawienie wiedzy na temat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oraz ASD (Autism Spectrum Disorder) w kontekście neuroróżnorodności. Jak podkreślały prowadzące, ADHD i spektrum autyzmu to zaburzenia neurorozwojowe, a nie choroby. Oznaczają alternatywną ścieżkę rozwoju człowieka, która wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i z unikalnymi zasobami.

W rozmowie przed wykładem poruszono także temat zespołu Aspergera, który dziś klasyfikowany jest jako część spektrum autyzmu. Ekspertki omówiły najczęstsze mity i błędne wyobrażenia funkcjonujące w społeczeństwie.

ADHD i autyzm – jak rozpoznać?

Podczas szkolenia prowadzące wyjaśniły, że osoby ze spektrum autyzmu często charakteryzują się:

logicznym, precyzyjnym sposobem wypowiedzi,

dużą dbałością o znaczenie słów,

trudnościami w odczytywaniu kontekstu społecznego.

Natomiast osoby z ADHD mogą:

mówić wielowątkowo,

stosować liczne dygresje,

mieć trudność z hamowaniem impulsów,

przerywać rozmówcy nie ze złej woli, ale z obawy, że zapomną myśl.

Co ważne, podkreślono, że ADHD i autyzm mogą współwystępować, a kombinacja ta określana jest jako AUD-ADHD. Dzisiejsza wiedza pokazuje, że nie tylko jest to możliwe, ale wręcz częste.

Mity o ADHD – jak jest naprawdę?

W wykładzie poruszono także kwestię mitów dotyczących diagnozowania ADHD u dzieci. Prowadzące podkreśliły, że:

dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce rzadko otrzymują formalną diagnozę ADHD ,

ADHD to nie tylko „potrzeba wybiegania się”, ale poważne trudności w koncentracji, organizacji i regulacji emocji,

żywiołowość dziecka nie jest wystarczającym objawem do postawienia diagnozy.

Jak komunikować się z osobami neuroatypowymi?

Jednym z praktycznych elementów wykładu były wskazówki dotyczące komunikacji z osobami z ADHD i ASD. Najlepsze podejście to:

mówić jasno i konkretnie,

unikać zbędnych ozdobników,

upewniać się, że obie strony dobrze się rozumieją,

komunikować intencje wprost.

To zasady, które sprawdzają się zarówno na uczelni, jak i w przyszłej pracy.

Neuroróżnorodność na uczelni – krok w stronę lepszego zrozumienia

Szkolenia takie jak to pokazują, że Politechnika Białostocka aktywnie działa na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego studentów, poszerzania kompetencji społecznych oraz budowania środowiska inkluzywnego i wrażliwego na potrzeby różnych osób.

To ważny krok ku temu, by uczelnia była miejscem, w którym każdy może rozwijać swój potencjał – niezależnie od tego, jak pracuje jego mózg.

(pc)