28 listopada, 2025

Szkolenie w Politechnice Białostockiej: „Jak rozumieć neuroróżnorodność? ADHD i spektrum autyzmu – wyzwania i zasoby”

Wykład dotyczący ADHD i Autyzmu fot. Paweł Cybulski
Politechnika Białostocka po raz kolejny zorganizowała wykład poświęcony profilaktyce zdrowia psychicznego. Tym razem na Wydziale Mechanicznym odbyło się szkolenie pt. „Jak rozumieć neuroróżnorodność? ADHD i spektrum autyzmu – wyzwania i zasoby”, prowadzone przez ekspertki: Karolinę Ziegart-Sadowską oraz Martę Cieślę.
 
Czym jest neuroróżnorodność i dlaczego warto o niej mówić?

Celem wykładu było rzetelne przedstawienie wiedzy na temat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oraz ASD (Autism Spectrum Disorder) w kontekście neuroróżnorodności. Jak podkreślały prowadzące, ADHD i spektrum autyzmu to zaburzenia neurorozwojowe, a nie choroby. Oznaczają alternatywną ścieżkę rozwoju człowieka, która wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i z unikalnymi zasobami.

W rozmowie przed wykładem poruszono także temat zespołu Aspergera, który dziś klasyfikowany jest jako część spektrum autyzmu. Ekspertki omówiły najczęstsze mity i błędne wyobrażenia funkcjonujące w społeczeństwie.

ADHD i autyzm – jak rozpoznać?

Podczas szkolenia prowadzące wyjaśniły, że osoby ze spektrum autyzmu często charakteryzują się:

  • logicznym, precyzyjnym sposobem wypowiedzi,

  • dużą dbałością o znaczenie słów,

  • trudnościami w odczytywaniu kontekstu społecznego.

Natomiast osoby z ADHD mogą:

  • mówić wielowątkowo,

  • stosować liczne dygresje,

  • mieć trudność z hamowaniem impulsów,

  • przerywać rozmówcy nie ze złej woli, ale z obawy, że zapomną myśl.

Co ważne, podkreślono, że ADHD i autyzm mogą współwystępować, a kombinacja ta określana jest jako AUD-ADHD. Dzisiejsza wiedza pokazuje, że nie tylko jest to możliwe, ale wręcz częste.

Mity o ADHD – jak jest naprawdę?

W wykładzie poruszono także kwestię mitów dotyczących diagnozowania ADHD u dzieci. Prowadzące podkreśliły, że:

  • dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce rzadko otrzymują formalną diagnozę ADHD,

  • ADHD to nie tylko „potrzeba wybiegania się”, ale poważne trudności w koncentracji, organizacji i regulacji emocji,

  • żywiołowość dziecka nie jest wystarczającym objawem do postawienia diagnozy.

Jak komunikować się z osobami neuroatypowymi?

Jednym z praktycznych elementów wykładu były wskazówki dotyczące komunikacji z osobami z ADHD i ASD. Najlepsze podejście to:

  • mówić jasno i konkretnie,

  • unikać zbędnych ozdobników,

  • upewniać się, że obie strony dobrze się rozumieją,

  • komunikować intencje wprost.

To zasady, które sprawdzają się zarówno na uczelni, jak i w przyszłej pracy.

Neuroróżnorodność na uczelni – krok w stronę lepszego zrozumienia

Szkolenia takie jak to pokazują, że Politechnika Białostocka aktywnie działa na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego studentów, poszerzania kompetencji społecznych oraz budowania środowiska inkluzywnego i wrażliwego na potrzeby różnych osób.

To ważny krok ku temu, by uczelnia była miejscem, w którym każdy może rozwijać swój potencjał – niezależnie od tego, jak pracuje jego mózg.

(pc)

