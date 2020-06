Szkoła to za mało. Michałowo chce zbudować Centrum Disco Polo

Czerwiec 5, 2020

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

Gmina Michałowo ma pomysł na rozwój regionu. Chce zbudować u siebie Centrum Disco Polo. To – jak mówi burmistrz gminy, Marek Nazarko, kolejny krok po utworzeniu w Michałowie szkoły disco polo.

– Disco polo jest obecne w Polsce i na świecie prawie 30 lat i na tyle zadomowiło się w polskiej kulturze, ze obecnie nie da się zamknąć oczu i udawać, że tego nie ma. My to widzimy i rozumiemy – mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. – Celem jego budowy jest bowiem stworzenie unikalnego i pierwszego miejsca w Polsce, łączącego w sobie funkcje edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe. Motywem przewodnim Centrum będzie muzyka disco polo.

Centrum ma pełnić funkcję kolebki disco polo. Będzie tam też muzeum poświęconej temu gatunkowi muzyki.

– Nasz projekt zakłada stworzenie nowoczesnego kompleksu budynków o zastosowaniu: rekreacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekspozycyjnym, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu oraz wpłynie na rozwój społeczny – podkreśla burmistrz Nazarko. – Myślę, że teraz zauważalny jest brak dostępu do kompleksowej oferty edukacyjnej związanej z muzyką rozrywkową oraz dobrze przygotowaną infrastrukturą do prowadzenia takiej edukacji, podobnie jest w przypadku dostępu do budynków pełniących funkcje widowiskowe.

Centrum Disco Polo miałoby powstać w Michałowie w latach 2024-26 w ramach przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju Województwa Podlaskiego obok Centrum Pokazowego OZE, Wojewódzkiego Schroniska dla Zwierząt oraz Centrum Spotkań Kultur w Michałowie.

Budowa Centrum miałaby kosztować blisko 11 mln złotych, z czego 15 proc. pokryłby samorząd, a zdecydowana większość zostałaby pozyskana ze środków unijnych.

Nabór do pierwszej w Polsce szkoły estradowej o profilu disco-polo ruszy 15 czerwca. (mt/mc)