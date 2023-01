Szkoła Rodzenia na Bema ma w pełni nowe wyposażenie i bezpłatną wypożyczalnię sprzętu

Styczeń 5, 2023

Teresa Markowska z fantomem noworodka, fot. Hanna Kość

W Szkole Rodzenia na Bema funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu dla noworodków. Placówka zakupiła nowe urządzenia z funduszy UNICEF-u.

Rocznie w kursach Szkoły Rodzenia na Bema uczestniczy 1000 pacjentek wraz osobą towarzyszącą, ale z wypożyczalni bezpłatnie może skorzystać każda mama.

– Każda pani, która się do nas zgłosi otrzyma na okres dwóch tygodni możliwość wypożyczenia laktatora i do tego zestaw osobisty, wagę specjalistyczną do ważenia i sprawdzenia dobrostanu dziecka i mamy też bilirubinometry. Jeden jest wyjazdowy, drugi znajduje się w gabinecie położnej rodzinnej – mówi Teresa Markowska, położna koordynująca Szkołę Rodzenia.

W sumie dotacja wyniosła 250 tys. złotych, zatem cała Szkoła Rodzenia została wyposażona w nowy sprzęt.

– Jest to sprzęt rehabilitacyjny dla pań, które korzystają z ćwiczeń edukacyjnych i gimnastycznych. Są to materace, masażery, piłki, taśmy, także tego sprzętu jest naprawdę dużo. Kupiliśmy też fantomy miednicy, kobiety ciężarnej i płodu. To są rzeczy bardzo obrazowe, aby kobietom przybliżyć jak wygląda ciąża, ułożenie dziecka w brzuchu i poród naturalny – dodaje Teresa Markowska.

Ponadto placówka posiada nowe urządzenie do KTG, fantomy noworodków, kozetki oraz sprzęt multimedialny i komputerowy. Prawdopodobnie w tym roku UNICEF przekaże kolejne środki na zakup USG.

Środki finansowe z funduszy UNICEFU otrzymał Samodzielny Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku w ramach projektu „Uchodźcy w Polsce/Ochrona Dziecka- Odpowiedź na pilne potrzeby dziecka i rodzin uchodźców w Polsce”. (hk)