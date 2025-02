Szkoła Podstawowa nr 53 z Białegostoku w czołówce najlepszych szkół w Polsce!

26 lutego, 2025

Uczennice SP 53 w Białymstoku, fot. SP53 /Fb Uczennice SP 53 w Białymstoku, fot. SP53 /Fb

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku osiągnęła wielki sukces, zajmując 6. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2025. To najwyżej sklasyfikowana szkoła spoza Warszawy i jednocześnie lider wśród szkół publicznych w całym kraju.

Ranking został przygotowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl i objął prawie 8 tysięcy szkół podstawowych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. O miejscu w zestawieniu decydowały wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.

Szkoła Podstawowa nr 53 może się pochwalić doskonałymi wynikami nauczania i wysokim poziomem egzaminów, co sprawiło, że znalazła się w czołówce szkół w Polsce.

Nowoczesne podejście do edukacji

O sukcesie placówki decyduje nie tylko wysoka jakość kształcenia, ale także bogata oferta edukacyjna. Szkoła oferuje:

✔ Nauczanie dwujęzyczne z językiem angielskim,

✔ Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych,

✔ Programy międzynarodowe: MYP, PASCH, DSD,

✔ Możliwości rozwijania pasji i zainteresowań w różnych dziedzinach,

✔ Kształcenie oparte na kreatywności, innowacyjności i krytycznym myśleniu.

Lider wśród szkół publicznych

Szkoła Podstawowa nr 53 jest najwyżej sklasyfikowaną placówką publiczną w całym zestawieniu. Pierwsze pięć miejsc zajęły szkoły niepubliczne z Warszawy, co sprawia, że wynik białostockiej placówki jest jeszcze bardziej imponujący.

Co więcej, to właśnie w tej szkole do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło najwięcej uczniów spośród wszystkich placówek w czołówce rankingu. (red.)