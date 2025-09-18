„Szkoła Pełna Aktywności” 2025 w Politechnice Białostockiej – start już dziś!

18 września, 2025

fot: Iryna Mikhno fot: Iryna Mikhno

Dziś, 18 września 2025 roku, w Białymstoku rozpoczyna się sportowa rywalizacja w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pełna Aktywności”. Gospodarzem wydarzenia jest Politechnika Białostocka, która po raz drugi włącza się w inicjatywę promującą aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.Sportowe zmagania odbywają się na zewnętrznych obiektach Akademickiego Centrum Sportu PB przy ul. Wiejskiej 41.

Harmonogram wydarzenia

8:00 – otwarcie biura gry, odbiór pakietów startowych,

9:50 – wspólna rozgrzewka, którą poprowadzi dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. PB , Prorektor ds. Studenckich,

10:00 – oficjalny start rywalizacji,

13:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Oficjalnej inauguracji dokona dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

200 uczniów, 40 drużyn i 10 sportowych konkurencji

W tegorocznej edycji w Białymstoku udział bierze 200 uczniów z klas 4–6 szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęło 40 pięcioosobowych drużyn reprezentujących placówki m.in. z Białegostoku, Suraża, Holonek i Uhowa.

Na uczestników czeka aż 10 konkurencji sportowych, wśród których znalazły się:

wiosłowanie na ergometrze wioślarskim,

rzuty do kosza,

sztafeta,

tor przeszkód,

rzut piłką lekarską,

kręgle fińskie,

budowanie konstrukcji z kartonów lub skrzynek,

układanie puzzli i wierszyków,

skakanka wieloosobowa,

zadanie „rakieta”.

W rywalizacji wspierają uczniów wolontariusze z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Nagrody i finał ogólnopolski

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, medal i przekąskę, a zwycięska drużyna zdobędzie nagrodę główną – wyjazd całej klasy (do 25 osób) na ogólnopolskie finały akcji do Wilkas na Mazurach, które odbędą się w dniach 27–30 października 2025 roku.

Ogólnopolska akcja „Szkoła Pełna Aktywności”

„Szkoła Pełna Aktywności” w 2025 roku odbywa się w 16 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Olsztynie, Poznaniu i Białymstoku.

W województwie podlaskim organizację przedsięwzięcia koordynują: Organizacja Środowiskowa AZS Białystok, Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej oraz Politechnika Białostocka. Partnerem wydarzenia jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB.

Politechnika Białostocka wspiera młodzież w sporcie

Politechnika Białostocka od lat angażuje się w promocję zdrowego stylu życia i sportowej aktywności. Dysponuje największym kompleksem boisk na świeżym powietrzu w regionie, a w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działa 13 sekcji sportowych, które wspierają zarówno studentów, jak i młodzież szkolną.

