Home Wiadomości „Szkoła Pełna Aktywności” 2025 w Politechnice Białostockiej – start już dziś!

18 września, 2025

„Szkoła Pełna Aktywności” 2025 w Politechnice Białostockiej – start już dziś!

2024-09-19-Szkola-Pelna-Aktywnosci-z-Politechnika-Bialostocka-fot-Iryna-Mikhno-PB-1 fot: Iryna Mikhno
Dziś, 18 września 2025 roku, w Białymstoku rozpoczyna się sportowa rywalizacja w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pełna Aktywności”. Gospodarzem wydarzenia jest Politechnika Białostocka, która po raz drugi włącza się w inicjatywę promującą aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.Sportowe zmagania odbywają się na zewnętrznych obiektach Akademickiego Centrum Sportu PB przy ul. Wiejskiej 41.

 

Harmonogram wydarzenia

  • 8:00 – otwarcie biura gry, odbiór pakietów startowych,

  • 9:50 – wspólna rozgrzewka, którą poprowadzi dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich,

  • 10:00 – oficjalny start rywalizacji,

  • 13:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Oficjalnej inauguracji dokona dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

200 uczniów, 40 drużyn i 10 sportowych konkurencji

W tegorocznej edycji w Białymstoku udział bierze 200 uczniów z klas 4–6 szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęło 40 pięcioosobowych drużyn reprezentujących placówki m.in. z Białegostoku, Suraża, Holonek i Uhowa.

Na uczestników czeka aż 10 konkurencji sportowych, wśród których znalazły się:

  • wiosłowanie na ergometrze wioślarskim,

  • rzuty do kosza,

  • sztafeta,

  • tor przeszkód,

  • rzut piłką lekarską,

  • kręgle fińskie,

  • budowanie konstrukcji z kartonów lub skrzynek,

  • układanie puzzli i wierszyków,

  • skakanka wieloosobowa,

  • zadanie „rakieta”.

W rywalizacji wspierają uczniów wolontariusze z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Nagrody i finał ogólnopolski

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, medal i przekąskę, a zwycięska drużyna zdobędzie nagrodę główną – wyjazd całej klasy (do 25 osób) na ogólnopolskie finały akcji do Wilkas na Mazurach, które odbędą się w dniach 27–30 października 2025 roku.

Ogólnopolska akcja „Szkoła Pełna Aktywności”

„Szkoła Pełna Aktywności” w 2025 roku odbywa się w 16 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Olsztynie, Poznaniu i Białymstoku.

W województwie podlaskim organizację przedsięwzięcia koordynują: Organizacja Środowiskowa AZS Białystok, Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej oraz Politechnika Białostocka. Partnerem wydarzenia jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB.

Politechnika Białostocka wspiera młodzież w sporcie

Politechnika Białostocka od lat angażuje się w promocję zdrowego stylu życia i sportowej aktywności. Dysponuje największym kompleksem boisk na świeżym powietrzu w regionie, a w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działa 13 sekcji sportowych, które wspierają zarówno studentów, jak i młodzież szkolną.

(pc)

