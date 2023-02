SP nr 46 ma nową salę gimnastyczną

20 lutego, 2023

źródło UM Białystok źródło UM Białystok

Nową, bogato wyposażoną salę gimnastyczną ma Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46 w Białymstoku. Dzięki inwestycji powstały nowe sale, sanitariaty i szatnie. Rozbudowa kosztowała ponad 6 mln zł.

W ramach inwestycji zrealizowana została przebudowa i rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym, salami pomocniczymi i dydaktycznymi. Wszystkie kondygnacje nowej części są skomunikowane z odpowiednimi poziomami dotychczasowego budynku szkoły. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W sali gimnastycznej mogą odbywać się jednocześnie zajęcia dwóch grup ćwiczących. Sale wyposażono w boisko do siatkówki, i boisko do koszykówki, drabinki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, trybuna składana, kotara wydzielająca, tablica wyników, ścianka wspinaczkowa, zestaw do BOCCIA, zestaw audio do nagłośnienia oraz przenośna scena. Salę do gimnastyki korekcyjnej wyposażono w drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, lustro na ścianie. Okładziny ścian groty solnej wykonano z bloków solnych. Zamontowano także generator aerozoli solnych. (opr at)