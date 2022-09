Szkoda naszych łez – wernisaż wystawy w białostockich Spodkach

Wrzesień 22, 2022

źródło: Podlaski Instytut Kultury

Twórczość mówiąca o stracie i poczuciu zagrożenia, ale ze szczyptą humoru. W piątek (23.09) chętni białostoczanie mogą wziąć udział w uroczystym otwarciu kolekcji prac autorstwa Roberta Szczebiota.

Artysta nazywa swą twórczość eksperymentem – próbą łączenia klasycznego ujęcia malarstwa ze współczesnym stylem komunikacji wizualnej. Obrazy kierują w stronę przeciwstawnych pojęć, takich jak: radość – smutek, pompatyczność – rozrywkowość, wyrafinowanie – prostolinijność czy też poczucie straty i nadmiar. Obrazy z pogranicza jawy i sennych marzeń prowadzą widza przez oniryczne krainy i surrealistyczne pejzaże.

W trakcie trwania wystawy chętni mogą też wziąć udział w konkursie. Do wygrania jest obraz z kolekcji lub nagroda pocieszenia – sygnowany przez autora, wysokiej jakości druk wybranego obrazu. Wystarczy przyjść na wystawę, odgadnąć symbol łączący wszystkie prace i narysować go na kuponie dostępnym na miejscu. Aby zachować anonimowość, kupon należy podpisać w dwóch miejscach wymyślonym przez siebie kodem (np. 3 cyfry i 3 litery), następnie oderwać swoją część kuponu, a pozostały fragment z symbolem wrzucić do urny.

Wernisaż rozpocznie się w w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha o 18:00, wystawa będzie natomiast czynna do 23 października od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00. W dniu finisażu o 18:00 nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu. Wstęp wolny, chętni są proszeni o wcześniejszy kontakt telefoniczny. (uk)