Szereg atrakcji na Dni Supraśla 2023

12 czerwca, 2023

Dni Supraśla 2023, źródło: mat. org. Dni Supraśla 2023, źródło: mat. org.

Cały tydzień Supraśl będzie świętować. W poniedziałek (12.06) rozpoczęły się tam doroczne Dni Miasta. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera.

Dni Miasta Supraśla to wystawy, tematyczne spacery, wioska indiańska, potańcówka i wreszcie Piknik Świętego Jana Nepomucena – Patrona Gospodarki Wodnej oraz Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych na terenie Ogrodu Saskiego w Supraślu.

Imprezą towarzyszącą Dniom Supraśla jest IX Międzynarodowy Kongres EKOFORUM. Do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. Wydarzenie będzie obejmowało dwie międzynarodowe konferencje o tematyce Bezpieczeństwo Energetyczne, Odnawialne Źródła Energii, Efektywność Energetyczna oraz Technologie SMART.

Profesor Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej otworzy drugi dzień kongresu Ekoforum, a dyskusje o efektywności energetycznej czy technologiach SMART poprowadzi profesor Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć wystawę samochodów i urządzeń elektrycznych. (at)

PROGRAM:

12 czerwca – Spektakl „ALICJA” – fragmenty – grupa teatralna działająca przy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Miejsce: Dom Ludowy, godz. 19.00; bezpłatne wejściówki dostępne do odbioru w CKiR do 9 maja (lub do wyczerpania) w godz. 8.00-16.00 (oprócz sobót i niedziel). Informacje tel. 795-450-560

12-16 czerwca – Wizyty w Wiosce Indiańskiej w Supraślu: spotkanie z alpakami, szopem praczem i skunksem, zwiedzanie wioski indiańskiej, przejażdżki konne, poszukiwanie złota i wiele innych atrakcji. Cena promocyjna 8 zł/os, pon.-pt. godz. 16.00 – 19.00, niedziela 11.00-14.00 i 16.00-19.00, Wioska Indiańska w Supraślu rynek główny, przy amfiteatrze ( bez rezerwacji).

12-18 czerwca – Wystawa plenerowa KAPLICZKI. DZIEDZICTWO KULTUROWE, skwery przy Muzeum Ikon w Supraślu – BEZPŁATNE

13 czerwca – Wernisaż prac plastycznych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu „Mały człowiek – Wielki Artysta” , godzina 16:00, Biblioteka Publiczna w Supraślu, sala liliput. – BEZPŁATNE

13 czerwca – Spektakl „Matecznik” (dla dorosłych) – Teatr Łątek Supraśl godz. 19.00, MIejsce: ul. Posterunkowa 1/4, 16-030 Supraśl , Rezerwacje i bezpłatne wejściówki do pobrania w CKiR w Supraślu do dnia 12 czerwca (lub do wyczerpania wejściówek) w godz. 8.00-16.00 (oprócz sobót i niedziel, tel.795 450 560). Liczba miejsc ograniczona: 10 os. na każdy spektakl. – BEZPŁATNE

13-16 czerwca – „Drukarski tydzień” w Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, godz. 11-17, cena promocyjna 10 zł za wydruk (własna, jasna bawełniana koszulka lub torba; bilety oraz torby do kupienia na miejscu, bez rezerwacji, ul. Klasztorna 1 w Supraślu.

14 czerwca – Spektakl „Matecznik” (dla dorosłych) – Teatr Łątek Supraśl godz. 19.00, Miejsce: ul. Posterunkowa 1/4, 16-030 Supraśl . Rezerwacje i bezpłatne wejściówki do pobrania w CKiR w Supraślu do dnia 12 czerwca (lub do wyczerpania wejściówek) w godz. 8.00-16.00 (oprócz sobót i niedziel, tel.795 450 560). Liczba miejsc ograniczona: 10 os. na każdy spektakl. – BEZPŁATNE

14 czerwca – Historyczny spacer w Skarbcu Supraskim, Biblioteka Publiczna w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, rezerwacja pod numerem telefonu : , czas trwania ok 1h, ilość miejsc 15 osób na grupę. I Grupa 16:00-17:00, II Grupa 17:00-18:00. – BEZPŁATNE

15 czerwca – „Szwędaczki Supraskie” – spacer z przewodnikiem po zmroku z pochodniami.

Start: „Kopart” przy ul. 3-go Maja 3a Supraśl, godz.21.00, Czas trwania: 1,5 godz. Promocyjna cena z okazji Dni Supraśla – 35 zł/os. Rezerwacje u organizatora: 666 238 280

15 czerwca – SZTUKA IKONY: Pasja i Zmartwychwstanie e tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej w Muzeum Ikon w Supraślu. prowadzący: Aneta Jurgilewicz-Stępień , godz.16.00, czas trwania: 1 godz., Liczba uczestników: 20 osób; ,Cena promocyjna: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł .Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829, wydarzenie skierowane do młodzieży i osób dorosłych

16 czerwca – spektakl ,,Ballady i romanse” godz. 19:00, czas trwania 1,5 h, ilość miejsc 50, rezerwacja: www.wierszalin.pl, cena promocyjna: 40zł ulgowy, 75zł normalny, Teatr Wierszalin ul. Kościelna 4

16 czerwca – potańcówka w Rytmach Gorącego Lata z elementami tańca orientalnego, ogródek piwno- gastronomiczny, godzina 19:00 , Ogród Saski, czas trwania 3 h – imprezę poprowadzi DJ MARIAN – BEZPŁATNE

17 czerwca 12:00-22:00 – Ogród Saski w Supraślu

Piknik Świętego Jana Nepomucena – Patrona Gospodarki Wodnej oraz III Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych, godz. 12:00-15:00

W programie : Konkursy wiedzy ekologicznej, prezentacja samochodów i urządzeń elektrycznych, jarmark ekologiczny, atrakcje przygotowane przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii, PGW Wody Polskie oraz Gminę Supraśl

Piknik Rodzinny, godzina 15:00 – 22:00

W programie:

Supraska Aleja Gwiazd

15:00 – Pokaz KARATE – Klub Karate Shōtōkan „Bushidō” Supraśl

Występy artystyczne zespołów działających przy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu 16:00-21:00

1. 16:00 Wesołe Nutki z Supraśla – najmłodsza grupa wokalna

2. 16:30 Ale Babki – Seniorki z Zaścianek

3.17:00 – Jarzębina z Karakul

4. 17:30 – Wokalna grupa Ukraińska

5. 18:00 – Żurawinki z Ogrodniczek

6. 18:30 – Żyć nie umierać – Seniorki z Supraśla

7. 19:00 Orkiestra Dęta Miasta oraz Gminy Supraśl

8. 19:30 Orkiestra Smyczkowa Skład I i II

9. 20:00 Orkiestra Smyczkowa Skład III

10. 20:30 – 21.30 BIG BAND – gwiazda wieczoru

11. 21:30 – Pokaz tańca cygańskiego i orientalnego

12. 22:00 – Pokaz Tańca z Ogniem

Stoiska animacyjno-edukacyjne, wystawy 16:00-19:00

Wioska Indiańska – zwiedzanie indiańskiego tipi z oryginalnym wystrojem wnętrza, możliwość poszerzenia i pogłębienie wiedzy na temat Tubylczych Narodów Ameryki, spotkanie z alpakami pracującymi w alpakoterapii, głaskanie ich, przytulanie, karmienie, krótkie spacery.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – Edukacyjne stoisko Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) – stoisko wystawowe promujące walory przyrodnicze i kulturowe PKPK skierowane do szerokiego grona odbiorców w każdym wieku. W namiocie wystawienniczym zorganizowane zostaną gry oraz zagadki o tematyce przyrodniczej. Dodatkowo będzie można zapoznać się z poszczególnymi gatunkami zwierząt.

Nadleśnictwo Supraśl – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl, Stoisko edukacji leśnej, test wiedzy o lesie, ścieżka sensoryczna. Stoisko kierowane jest do wszystkich miłośników lasu 0 do 100 lat.

Dodatkowe atrakcje:

– dmuchane place zabaw 16:00-22:00

– dania kuchni regionalnej przygotowane przez KGW z Gminy Supraśl

– stoiska Seniorów z Gminy Supraśl

– stoiska handlowe: zabawki, słodycze, biżuteria, rękodzieło i wiele innych.

18 czerwca – Zwiedzanie ARBORETUM z przewodnikiem, Ilość miejsc- 25, Zapisy: Iwona Zinkiewicz tel. 782 620 177, Godzina wydarzenia: 11.00, Miejsce wydarzenia: Brama Główna Arboretum. Dorośli i dzieci od lat 5

18 czerwca – Koncert Chóru z Supraśla, Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Supraślu godzina : 19:00

18 czerwca – Warsztaty plastyczne: Anielskie wizerunki – JAK POWSTAJE IKONA?

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat wraz z opiekunami, sala warsztatowej Muzeum Ikon w Supraślu,

godz. 11.00 oraz godz. 14.00. Wydarzenie skierowane do rodzin z dziećmi, Czas trwania zajęć: 90 – 120 min., prowadzący: Iwona Furmankiewicz, Liczba miejsc: 20 osób. Wstęp dla dzieci 4-12 lat – 12 zł, z Kartą Dużej Rodziny 6 zł; Opiekun – 5 zł, z Kartą Dużej Rodziny 3 zł. Informacje i zapisy: 509 336 829

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

15 -17 czerwca EKOFORUM „ Energia przyszłości w bezpiecznej Europie” IX Międzynarodowy Kongres EKOFORUM

15 czerwca – Wernisaż pt. „Polskie malarstwo na łamach magazynu OZEON – EKOLOGIA/GOSPODARKA/BISNES”, 17:30 w Bibliotece Publicznej w Supraślu, ul. Cieliczańska 1

15 czerwca – Dzień I Kongresu EKOFORUM – Odnawialne Źródła Energii -Borowinowy Zdrój, Supraśl ul Zielona 3

16 czerwca – Dzień II Kongresu EKOFORUM – Efektywność Energetyczna i Technologie Smart –Borowinowy Zdrój, Supraśl ul Zielona 3

17 czerwca – Dzień III Kongresu EKOFORUM – Piknik Świętego Jana Nepomucena Patrona Gospodarki Wodnej oraz III Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych, Ogród Saski w Supraślu, godzina: 12:00-15:00