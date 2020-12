Szczepienia nauczycieli warunkiem otwarcia szkół dla wszystkich uczniów

Grudzień 21, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

To, czy uczniowie wrócą do szkół po 17 stycznia, będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju. Jeszcze żadna decyzja nie zapadła – poinformował wiceminister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Obecnie resort organizuje videokonferencje z dyrektorami szkół na temat nauki stacjonarnej po feriach. Pierwsze rozmowy z pedagogami już się odbyły, w których wskazują oni, że w pierwszej kolejności do szkół powinny powrócić dzieci objęte nauczaniem wczesnoszkolnym, następnie uczniowie klas ósmych i maturalnych.

– Chcielibyśmy, aby jak największa grupa uczniów wróciła, ale czy będzie to możliwe nie wiemy. W pierwszej kolejności, w szkołach pojawią się uczniowie klas 1- 3, potem w miarę możliwości także uczniowie klas 4, 8 i maturalnych plus zajęcia zawodowe, praktyczne, zajęcia sportowe oraz artystyczne – mówił wiceminister Piontkowski.

Natomiast całkowity powrót do tradycyjnego nauczania jest uzależniony od szczepień nauczycieli.

– W dużej mierze uzależniamy powrót uczniów do szkół, kiedy nauczyciele będą już zaszczepieni. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w ciągu 2 – 3 miesięcy, także wiosną miejmy nadzieję, że już szkoły będą mogły wrócić do stacjonarnej formy nauczania – dodawał wiceminister.

Na początku przyszłego roku rząd powinien poinformować kiedy uczniowie klas 1 – 3 będą mogli powrócić do szkół. Na decyzję będzie miał wpływ przebieg kwarantanny narodowej. (ea/mc)