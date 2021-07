Szansa na niemal 70 mln złotych dla Białegostoku

Lipiec 26, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białystok stara się o niemal 70 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto do Programu Inwestycji Strategicznych złożyło trzy wnioski obejmujące inwestycje na osiedlach Bagnówka i Nowe Miasto.

Pierwszy dotyczy budowy niespełna kilometrowej drogi na odcinku od ulicy 42 Pułku Piechoty do ulicy Wołkowa. Drugi – przebudowy ulicy Kluka na odcinku od ulicy Brzechwy do ulicy Mościckiego na długości pół kilometra wraz z budową ronda.

Miasto zgłosiło także projekt dotyczący przebudowy ulic Octowej i Starosielce. Łącznie to 1,2 kilometra drogi.

– Liczę na to, że w naborze do kolejnego już rządowego programu w końcu zauważone zostaną i otrzymają wsparcie projekty, na których realizację czekają białostoczanie – dodaje prezydent Tadeusz Truskolaski. – Chcę wierzyć, że tym razem o podziale środków zadecydują względy merytoryczne a nie polityczne. Żeby było to możliwe potrzebujemy wsparcia ze strony mieszkańców. Dlatego też zachęcam do wyrażenia wsparcia dla tych projektów i pokazania, że tych inwestycji potrzebują mieszkańcy Białegostoku.

Wsparcie można wyrazić wysyłając e-maila na adres: polskilad@bgk.pl i podając dane projektów, na których nam zależy:

Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa – nr projektu: 01/2021/3552/PolskiLad Przebudowa ul. J. K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego – nr projektu 01/2021/3558/PolskiLad Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku – przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce – nr projektu 01/2021/3563/PolskiLad

– Tylko wspólnie jesteśmy w stanie wywalczyć środki tak potrzebne naszemu miastu i jego mieszkańcom – dodaje prezydent Tadeusz Truskolaski. (mt)