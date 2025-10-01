System kaucyjny w Polsce. Co, ile, gdzie i jak zwracać? [PORADNIK]

1 października, 2025

Od 1 października 2025 r. w całej Polsce – także w Białymstoku i regionie – działa ogólnopolski system kaucyjny. Do napojów w wybranych opakowaniach doliczana jest kaucja, którą odzyskamy po oddaniu pustych opakowań w punktach zbiórki.

Co obejmuje kaucja

Butelki plastikowe (PET) do 3 l

Puszki metalowe do 1 l

Butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (wejdą do systemu od 1 stycznia 2026 r.)

Uwaga: kaucja dotyczy tylko produktów z wyraźnym oznaczeniem na etykiecie (symbol „Kaucja” z podaną kwotą). Przez okres przejściowy w sklepach będą równolegle „stare” opakowania bez znaku kaucji.

Ile wynosi kaucja

0,50 zł – butelki PET i puszki

1,00 zł – szklane butelki wielokrotnego użytku (od 2026 r.)

Kaucja jest doliczana na paragonie jako osobna pozycja.

Gdzie oddać opakowania

Obowiązkowo przyjmują je sklepy sprzedające napoje w opakowaniach kaucyjnych o powierzchni handlowej >200 m² (często przez automaty–„butelkomaty”).

Mniejsze sklepy mogą dołączyć dobrowolnie ; muszą natomiast informować o zasadach i stawkach kaucji.

W każdej gminie ma działać przynajmniej jeden punkt zbiórki.

Jak przygotować zwrot

Opakowanie musi być puste, nieuszkodzone , z czytelnym kodem kreskowym i etykietą (nakrętka w butelkach – wskazana).

Paragon nie jest potrzebny – zwrot można zrobić w dowolnym punkcie zbiórki.

Zwrot następuje w gotówce, na kartę albo bonem do realizacji w sklepie (bon na życzenie klienta powinien być wymieniony na pieniądze przy kasie).

Czego system nie obejmuje

Jednorazowych szklanych butelek ,

Opakowań po mleku i produktach mlecznych ,

Opakowań bez oznaczenia kaucji (trafią do selektywnej zbiórki odpadów jak dotychczas).

Co to oznacza dla regionu

W Podlaskiem duże sieci i sklepy >200 m² uruchomiły punkty zwrotu; część placówek testowała automaty już przed startem systemu. Mniejsze sklepy mogą dołączać stopniowo – w najbliższych tygodniach liczba punktów zbiórki będzie rosnąć wraz z pojawianiem się na półkach coraz większej liczby napojów z oznaczeniem kaucji.

Po co kaucja

Celem jest mniej śmieci w środowisku i więcej recyklingu. Dojrzałe systemy w Europie odzyskują ponad 90% opakowań; polski model ma iść tą samą drogą. (red.)