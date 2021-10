Syn Gary’ego Moore’a, Jack Moore, zagra w Białymstoku

Październik 7, 2021

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Jack Moore, syn Gary’ego Moore’a, sławnego gitarzysty bluesowego, autora przeboju „Still Got The Blues” zagra już w najbliższą niedzielę (10.10) o 19.00 w białostockim pubie 6-ścian.

Jack Moore jest młodym niebywale utalentowanym gitarzystą i kompozytorem. Miłość do tego instrumentu zaszczepił w nim jego ojciec, Garry Moore, z którym przez wiele lat występował podczas gościnnych koncertów i na festiwalach na całym świecie. Na jednym z takich wydarzeń poznał Otisa Taylora, z którym odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Występował też na Sunflower Jam w Royal Albert Hall uświetniając koncert Joe Bonamassy i Deep Purple. Do wspólnych koncertów zaprosił go również zespół Thinn Lizzy (z którym karierę zaczynał jego ojciec). Jack More grywa stale z zespołem Cassie Taylor, realizując równocześnie własne projekty muzyczne.

Młodemu muzykowi będą towarzyszyć wytrawni polscy bluesmani, na czele z gitarzystą Bogdanem Topolskim, dyrektorem artystycznym i jednym z pomysłodawców Suwałki Blues Festival.

– Zapraszam na koncert Gary Moore Tribute Band z udziałem Jacka Moore’a, syna legendarnego gitarzysty. Koncert promuje nową płytę „Moore Plays Moore Acoustic” – mówi gitarzysta Bogdan Topolski.

Koncertowi patronuje Radio Akadera. Słuchając nas na 87,7 FM możecie wygrać wejściówki na to muzyczne wydarzenie. (jd/mt)