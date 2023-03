„Symulatory rozmów kwalifikacyjnych” na Uniwersytecie w Białymstoku

1 marca, 2023

„Symulatory rozmów kwalifikacyjnych” na UwB, fot. Małgorzata Turecka „Symulatory rozmów kwalifikacyjnych” na UwB, fot. Małgorzata Turecka

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna? Czego podczas takiego spotkania oczekują pracodawcy i jak się do niego przygotować? Studenci i absolwenci Uniwersytetu w Białymstoku dowiedzą się tego z pierwszej ręki: od doświadczonych rekruterów z podlaskich firm. Uczelniane Biuro Karier przygotowało we współpracy z przedsiębiorcami inicjatywę pod nazwą „Symulatory rozmów kwalifikacyjnych”.

– Od dawna widzimy wśród studentów UwB duże zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego. Wiemy też, że rozmowy kwalifikacyjne są stresujące, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Postanowiliśmy pomóc poszukującym zatrudnienia młodym ludziom przygotować się do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, a nikt nie zrobi tego lepiej, niż specjaliści, którzy od lat zajmują się w swoich firmach rekrutacją – mówi Marcelina Wojno, kierująca Biurem Karier Uniwersytetu w Białymstoku.

Biuro zaprosiło do współpracy firmy, które od dawna współpracują z uczelnią. Rekruterzy zaproponowali konkretne stanowiska, których dotyczyć będą symulowane rozmowy. To między innymi export assistant, account manager, konsultant ds. obsługi klienta czy kontroler jakości. Zainteresowani są umawiani na konkretny termin i godzinę spotkania. Pierwszy „symulator” odbędzie się 15, a ostatni – 30 marca. W sumie w czterech marcowych spotkaniach może wziąć udział 24 studentów i absolwentów największej podlaskiej uczelni. Rekrutację prowadzi Biuro Karier UwB.

– Chodzi nie tylko o to, by uczestnicy symulacji poczuli atmosferę rozmowy kwalifikacyjnej, zobaczyli, jaki może być jej przebieg. Równie ważna jest informacja zwrotna, jaką otrzymają na koniec spotkania: dowiedzą się, nad czym powinni popracować przygotowując się do rozmów, a w czym wypadli bardzo dobrze. To niepowtarzalna szansa, aby sprawdzić się i dowiedzieć, na ile spełniamy wymagania dzisiejszego rynku pracy – dodaje Marcelina Wojno.

Wszystkie rozmowy będą odbywały się w siedzibie Biura Karier UwB (budynek Rektoratu, ul. Świerkowa 20b). Jak zapowiadają organizatorzy, jeśli formuła spodoba się studentom, absolwentom i rekruterom – być może w kolejnych miesiącach uda się zorganizować kolejne „Symulatory rozmów kwalifikacyjnych”. (mt)