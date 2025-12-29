Home Wiadomości Sylwestrowa noc jest wyzwaniem dla ratowników. Lekarze zwracają uwagę na groźne konsekwencje używania petard

Wiadomości

29 grudnia, 2025

Sylwestrowa noc jest wyzwaniem dla ratowników. Lekarze zwracają uwagę na groźne konsekwencje używania petard

Medycy i służby apelują o ostrożność w sylwestra, fot. Hanna Kość
Zbliżający się sylwester i Nowy Rok to dla szpitalnych oddziałów ratunkowych jeden z najbardziej pracowitych okresów w roku. Lekarze podkreślają, że przed skutkami nieodpowiedzialnego korzystania z fajerwerków, szczególnie w połączeniu z alkoholem.

 

Między 65 a 75% obrażeń ciała, to są obrażenia doznane w wyniku wybuchu petard. Pozostałe 30-25% są w wyniku pozostałych materiałów wybuchowych typu race czy czy fajerwerki. Najczęściej na SOR trafiają pacjenci z urazami kończyn, ale nie tylko. 

– Statystycznie 45% obrażeń ciała, to są obrażenia głównie rąk. 25% to są obrażenia twarzy, czy też całego ciała, ale to są także obrażenia oczu, od drobnych urazów rogówki do utraty wzroku, są to urazy akustyczne uszu i są to oparzenia. I jest to te 40 do 50% pacjentów, których zaopatrujemy z powodu oparzeń ciała, spowodowanych nieprawidłowym użyciem lub wytwarzaniem tego typu materiałów wybuchowych gdzieś tam na własną rękę – mówi dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – zastępca dyrektora ds. lecznictwa USK w Białymstoku, kierująca SOR-em, jak też konsultant wojewódzki ds. medyny ratunkowej.

Jednym z tych czynników powodujących obrażenia ciała jest puszczania petard i fajerwerków pod wpływem alkoholu. To są pacjenci, którzy bardzo często są agresywni i nie współpracujący. Szczególnie niepokojący jest również fakt, że nawet jedna czwarta ofiar to osoby nieletnie. – Jest to na przykład zakupienie fajerwerków, nieodpowiednia opieka nad dzieckiem, wpływ alkoholu. A pamiętajmy, że przecież możemy wyeliminować któryś z tych czynników, a najlepiej wszystkie i dzięki temu unikniemy urazu u swojego dziecka, u swojego podopiecznego, u siebie – dodaje prof. Ewa Matuszczak, chirurg dziecięcy i zastępca kierownika Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UDSK.

Medycy apelują o rozwagę i przypominają, że bezpieczny sylwester to taki, w którym nie łączy się alkoholu z materiałami pirotechnicznymi. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

