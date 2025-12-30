Home Wiadomości Sylwester pod kontrolą policji. Używanie fajerwerków tylko w wyznaczone dni

Wiadomości

30 grudnia, 2025

Sylwester pod kontrolą policji. Używanie fajerwerków tylko w wyznaczone dni

źródło: UM BIałystok
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego, wyrobów pirotechnicznych wolno używać tylko w 4 dni w roku. Zlekceważenie rozporządzenia jest traktowane jako zakłócenie spokoju, za które grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.

 

– Jeżeli chodzi o teren naszego województwa, to mamy tylko cztery dni w roku, w czasie których możemy w miejscach publicznych używać środków pirotechnicznych, a to jest ostatni i pierwszy dzień nowego roku oraz 13 i 14 stycznia, czyli sylwester juliański, tylko w te dni na podstawie przepisów porządkowych wojewody można na terenie województwa podlaskiego w miejscach publicznych używać środków pirotechnicznych – mówi mł. inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dla policjantów sylwestrowa noc zapowiada się bardzo intensywnie. 

– Ubiegłoroczna noc sylwestrowa to interwencje policji co dwie minuty, koło 400 przez 12 godzin nocy sylwestrowej. Największą liczbę interwencji mamy oczywiście w stosunku do osób, które wcześniej spożywały alkohol. Tu niestety takim osobom włącza się ułańska fantazja, ale też spotykamy się z różnego rodzaju sytuacjami zakłóceń porządku czy też przestępstw popełnianych właśnie przez osoby, które są w stanie nietrzeźwości – dodaje Tomasz Krupa.

Funkcjonariusze liczą na spokojniejszy przebieg tegorocznego sylwestra, choć podkreślają, że doświadczenie pokazuje, iż scenariusz często się powtarza. (hk)

Najnowsze wiadomości
Czarno-biały portret Henriego Poincarégo w formalnym stroju, z brodą i okularami pince-nez, fotografia z 1913 roku, wykonana przed 1923 rokiem.
Problemy Milenijne – Hipotez ... więcej
Sylwester pod kontrolą policj ... więcej
Straż Miejska w Białymstoku, ... więcej
Sylwestrowa noc jest wyzwaniem ... więcej
Walka z wykluczeniem komunikac ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.