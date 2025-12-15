Home Wiadomości Sylwester miejski na Rynku Kościuszki. Patrycja Markowska, DJ Brave i podlaski akcent na powitanie 2026 roku

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele miasta i Białostockiego Ośrodka Kultury podczas konferencji prasowej zapowiadającej Sylwestra Miejskiego 2025 na Rynku Kościuszki. Konferencja prasowa zapowiadająca miejską zabawę sylwestrową w Białymstoku. Na Rynku Kościuszki 31 grudnia wystąpią Maxim i Oliczka, Patrycja Markowska oraz DJ Brave. Fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski
Prezydent Białegostoku i Białostocki Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców na miejską zabawę sylwestrową. 31 grudnia sercem wspólnego świętowania będzie Rynek Kościuszki, gdzie od godziny 21.30 białostoczanie powitają Nowy Rok przy muzyce na żywo i pokazie laserów – zamiast tradycyjnych fajerwerków.

Chcemy, aby był to czas wspólnego świętowania, spotkania i dobrej zabawy w centrum miasta – zapowiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas konferencji prasowej inaugurującej wydarzenie.

Podlaska energia na dobry początek

Sylwestrową noc otworzy duet Maxim i Oliczka – projekt łączący miejski hip-hop z białym śpiewem i podlaską gwarą. Artyści zaprezentują energetyczny live act, w którym klubowe brzmienia spotkają się z archaicznymi melodiami regionu.

To dla mnie ogromne wyróżnienie. Każdy artysta marzy, żeby reprezentować swoje miasto w takim momencie. Robimy wszystko, żeby był to niezapomniany wieczór – mówił Maxim, zapowiadając specjalny program przygotowany na sylwestra. 

Gwiazda wieczoru i taneczne zakończenie

Gwiazdą sylwestrowej nocy będzie Patrycja Markowska – jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek polskiej sceny muzycznej. Od blisko 25 lat łączy rockową ekspresję z hippisowską energią. W Białymstoku zabrzmią jej największe przeboje, m.in. Świat się pomylił, Jeszcze raz, Księżycowy czy Ocean. Artystka ma na koncie 10 albumów studyjnych, a jej najnowsza płyta Obłęd ukazała się w maju 2025 roku.

Po północy publiczność zostanie na Rynku Kościuszki z DJ-em Brave’em – mistrzem coverów i stałym gościem największych imprez telewizyjnych i festiwalowych. W jego setach pojawią się m.in. taneczne hity lat 80. w autorskich aranżacjach.

Bezpiecznie i bez biletów

Organizatorzy podkreślają, że miejski sylwester to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Wstęp jest wolny, a całość przygotowywana jest z myślą o bezpieczeństwie uczestników. Teren imprezy będzie odpowiednio zabezpieczony, a szczegółowe informacje organizacyjne miasto będzie publikować na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

