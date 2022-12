Sylwester dla psów i kotów może być spokojny

Grudzień 28, 2022

Katarzyna Wójcikowska z kotem, fot. Jerzy Żebrowski Katarzyna Wójcikowska z kotem, fot. Jerzy Żebrowski

Sylwester i Nowy Rok to czas zabawy, podczas której towarzyszą nam wystrzały fajerwerków. I to przez petardy i sztuczne ognie może to być trudny czas dla psów i kotów, które boją się głośnych wystrzałów.

Najczęstsze objawy lęku u psów i kotów to jest chowanie się pod łóżko.

– Inne objawy to nastroszone uszy, mogą być zmiany w apetycie, jeden osobnik będzie więcej jadł, drugi mniej, a najbardziej niebezpieczne jest, jeśli zwierzę ogranicza sobie picie wody, bo na przykład miski stoją blisko okna, a tam właśnie najbardziej słychać i widać wystrzały – wyjaśnia Katarzyna Wójcikowska, lekarz weterynarii.

W sylwestrową noc można pupilowi przygotować odpowiednie miejsce oddalone od okien i zapewnić zabawkę, która go zajmie. Jeśli wiemy, że mimo naszych starań zwierzak będzie zestresowany wystrzałami, to można zastosować odpowiednie leki uspakajające.

– Leki dobieramy do konkretnego zwierzaka, z jego doświadczeń z poprzednich lat lub obserwacji podczas burzy. To lekarz weterynarii jest tą osobą, która ma kompetencje, by zastosować leki farmakologiczne u zwierzęcia – dodaje Katarzyna Wójcikowska.

Teraz jest ostatni moment, aby zwrócić się po ewentualną pomoc do lecznicy, ponieważ leków nie podaje się na ostatni moment. Ważne jest również aby nie podawać ich na własną rękę, ponieważ może to powodować zatrucia.