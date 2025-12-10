Home Wiadomości Sylwester 2025 w Dworze Czarneckiego – elegancja, smak i zabawa do rana!

Dwór Czarneckiego zaprasza na Bal Sylwestrowy 2025 – idealny dla osób, które chcą pożegnać Stary Rok w wyjątkowej atmosferze. To wieczór pełen świetnej zabawy, doskonałych dań i klimatu, który tworzy idealne tło do powitania Nowego Roku. 

 O oprawę muzyczną zadba DJ Kuba Pilat, a na gości czekają cztery gorące dania, przekąski przez całą noc oraz kieliszek wina musującego o północy. Dodatkowo uczestnicy mogą wnieść własny alkohol bez korkowego lub skorzystać z atrakcyjnej oferty alkoholi dostępnych na miejscu. 

 Cena udziału wynosi 450 zł/os., a dla grup powyżej 10 osób – 420 zł/os. 

 Szczegóły wydarzenia znajdują się pod linkiem: Sylwester 2025 w Dworze Czarneckiego 

Zarezerwuj już dziś i spędź Sylwestra w wyjątkowym stylu! Nie zwlekaj – liczba miejsc jest ograniczona. 
 
📞 Barbara Wróblewska – +48 665 002 042 
📞 Eliza Rogowska – +48 665 001 528 
📞 85 66 37 401 
📩 biuro@dworczarneckiego.pl 

Dwór Czarneckiego to miejsce znane z organizacji eleganckich przyjęć i wydarzeń okolicznościowych. Z ofertą przyjęć można zapoznać się tutaj. 

Serdecznie zapraszamy! 
Zespół Dworu Czarneckiego! 

