Sylwester 2025 w Dworze Czarneckiego – elegancja, smak i zabawa do rana!

10 grudnia, 2025

Materiał Partnera

Dwór Czarneckiego zaprasza na Bal Sylwestrowy 2025 – idealny dla osób, które chcą pożegnać Stary Rok w wyjątkowej atmosferze. To wieczór pełen świetnej zabawy, doskonałych dań i klimatu, który tworzy idealne tło do powitania Nowego Roku.

O oprawę muzyczną zadba DJ Kuba Pilat, a na gości czekają cztery gorące dania, przekąski przez całą noc oraz kieliszek wina musującego o północy. Dodatkowo uczestnicy mogą wnieść własny alkohol bez korkowego lub skorzystać z atrakcyjnej oferty alkoholi dostępnych na miejscu.

Cena udziału wynosi 450 zł/os., a dla grup powyżej 10 osób – 420 zł/os.

Szczegóły wydarzenia znajdują się pod linkiem: Sylwester 2025 w Dworze Czarneckiego

Zarezerwuj już dziś i spędź Sylwestra w wyjątkowym stylu! Nie zwlekaj – liczba miejsc jest ograniczona.



📞 Barbara Wróblewska – +48 665 002 042

📞 Eliza Rogowska – +48 665 001 528

📞 85 66 37 401

📩 biuro@dworczarneckiego.pl

Dwór Czarneckiego to miejsce znane z organizacji eleganckich przyjęć i wydarzeń okolicznościowych. Z ofertą przyjęć można zapoznać się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Dworu Czarneckiego!